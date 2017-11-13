Астрономы объявили об исчезновении пятен на Солнце

Число пятен на Солнце, считающееся главной характеристикой уровня его активности, стремительно сокращается, объявили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца при ФИАН.
По данным астрономов, в настоящее время на обращенной к Земле стороне Солнца не наблюдается ни одного пятна, а исходя из фотографий звезды двухнедельной давности, когда эта сторона была обращена к Земле, пятна отсутствуют и там.
Число пятен на Солнце является главным параметром, по которому измеряется 11-летний солнечный цикл, история которого насчитывает уже почти 270 лет. Раз в 11 лет число пятен достигает максимума, а примерно в середине цикла их число снижается до наименьшего значения, называемого солнечным минимумом.
С шагом в 11 лет поочередно усиливается и ослабляется магнитное поле Солнца. Так как пятна образуются в областях сильного поля, то в моменты максимальной напряженности поля максимума достигает и число пятен. Магнитная и связанная с ней электрическая энергии Солнца являются основным «топливом» для солнечной активности.
Исходя из картины, которую наблюдают сейчас астрономы, Солнце неотвратимо движется к очередному минимуму, который будет достигнут в конце 2018-го — первой половине 2019 года. В точке минимума магнитная энергия Солнца практически полностью обращается в ноль, и оно вырождается в почти идеально симметричный объект без каких-либо особенностей. В таком виде звезда может существовать от нескольких месяцев до года, после чего из ее глубины постепенно начинают всплывать новые потоки магнитного поля, появляются первые пятна, и маховик солнечного цикла начинает новый 11-летний оборот.
Опасения, выйдет ли Солнце из очередного минимума и не произойдет ли сбой, высказываются при приближении каждого солнечного минимума, тем более что ранее были выявлены корреляции этих периодов с изменениями климата на Земле, отмечает Газета.Ru. Например, так называемый малый ледниковый период, наблюдавшийся на стыке XVII и XVIII веков, совпал по времени с известным сбоем солнечного цикла (минимумом Маундера), в течение которого активность на Солнце замерла на несколько десятилетий в точке минимума, в результате чего на протяжении почти 50 лет на нем почти не было пятен.
Число пятен на Солнце является главным параметром, по которому измеряется 11-летний солнечный цикл, история которого насчитывает уже почти 270 лет. Раз в 11 лет число пятен достигает максимума, а примерно в середине цикла их число снижается до наименьшего значения, называемого солнечным минимумом.
С шагом в 11 лет поочередно усиливается и ослабляется магнитное поле Солнца. Так как пятна образуются в областях сильного поля, то в моменты максимальной напряженности поля максимума достигает и число пятен. Магнитная и связанная с ней электрическая энергии Солнца являются основным «топливом» для солнечной активности.
Исходя из картины, которую наблюдают сейчас астрономы, Солнце неотвратимо движется к очередному минимуму, который будет достигнут в конце 2018-го — первой половине 2019 года. В точке минимума магнитная энергия Солнца практически полностью обращается в ноль, и оно вырождается в почти идеально симметричный объект без каких-либо особенностей. В таком виде звезда может существовать от нескольких месяцев до года, после чего из ее глубины постепенно начинают всплывать новые потоки магнитного поля, появляются первые пятна, и маховик солнечного цикла начинает новый 11-летний оборот.
Опасения, выйдет ли Солнце из очередного минимума и не произойдет ли сбой, высказываются при приближении каждого солнечного минимума, тем более что ранее были выявлены корреляции этих периодов с изменениями климата на Земле, отмечает Газета.Ru. Например, так называемый малый ледниковый период, наблюдавшийся на стыке XVII и XVIII веков, совпал по времени с известным сбоем солнечного цикла (минимумом Маундера), в течение которого активность на Солнце замерла на несколько десятилетий в точке минимума, в результате чего на протяжении почти 50 лет на нем почти не было пятен.
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