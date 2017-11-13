Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым

    Житель Перми выбросил таксу из окна многоэтажки после ссоры с женой

    3 комментария
    • Фото: podslushanoperm / vk.com
    Житель Перми выбросил таксу из окна многоэтажки после ссоры с женой

    Житель Перми выбросил таксу из окна многоэтажки после ссоры с женой

    Житель Перми выбросил таксу из окна многоэтажки после ссоры с женой
  • Фото: podslushanoperm / vk.com

    • Пермская полиция проводит проверку по сообщению о гибели собаки, которую выкинули из окна многоэтажки.

    Как заявил РИА Новости представитель пресс-службы краевого МВД, «в полицию анонимно обратился житель Перми с сообщением, что стал свидетелем, как из окна жилого дома неизвестный выкинул собаку, и животное впоследствии скончалось». Отмечается, что по данному сообщению полиция проводит проверку.

    По данным местных СМИ, неизвестный мужчина сначала задушил таксу, после чего выкинул ее в окно. Свидетель жестокого обращения с животным распространил эту информацию в социальных сетях. Он отметил, что, пока находился рядом с местом происшествия, слышал, как выбросивший собаку мужчина скандалил со своей женой.

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