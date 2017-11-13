В Сеть слили видео с новым танцем Надежды Савченко в клубе

В Интернете появилась видеозапись, на которой народный депутат Верховной рады Надежда Савченко танцует в клубе под
рок-музыку.
Ролик на своей странице опубликовала пользователь Facebook Люба Литвишко. Она рассказала, что запись сделана в клубе города Ирпень Киевской области.
Ранее танцующую Надежду Савченко сняли на видео на вечеринке, которая была посвящена юбилею украинского телеведущего Дмитрия Гордона. Тогда народная избранница веселилась под песню Верки Сердючки «Дольче Габбана».
Ранее танцующую Надежду Савченко сняли на видео на вечеринке, которая была посвящена юбилею украинского телеведущего Дмитрия Гордона. Тогда народная избранница веселилась под песню Верки Сердючки «Дольче Габбана».
Комментарии