Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    В Сеть слили видео с новым танцем Надежды Савченко в клубе. ночные клубы, Савченко, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сеть слили видео с новым танцем Надежды Савченко в клубе

    В Сеть слили видео с новым танцем Надежды Савченко в клубе

    комментировать
    В Сеть слили видео с новым танцем Надежды Савченко в клубе

    В Сеть слили видео с новым танцем Надежды Савченко в клубе

    В Сеть слили видео с новым танцем Надежды Савченко в клубе

      В Интернете появилась видеозапись, на которой народный депутат Верховной рады Надежда Савченко танцует в клубе под рок-музыку.

      Ролик на своей странице опубликовала пользователь Facebook Люба Литвишко. Она рассказала, что запись сделана в клубе города Ирпень Киевской области.

      Ранее танцующую Надежду Савченко сняли на видео на вечеринке, которая была посвящена юбилею украинского телеведущего Дмитрия Гордона. Тогда народная избранница веселилась под песню Верки Сердючки «Дольче Габбана».

      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru