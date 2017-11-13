В Совфеде сочли вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

В воздушном пространстве России в Брянской области оказался украинский дрон.
Беспилотник на российско-украинской границе был замечен накануне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
Источник: «Радиолокационное оборудование в автоматическом режиме зафиксировало накануне вечером и подало соответствующий сигнал о несогласованном пересечении украино-российской границы под Брянском украинским беспилотником».
Комментируя этот инцидент, глава комитета по обороне Совфеда Виктор Бондарев предположил, что беспилотник проник в Россию для шпионажа. Политик не исключил, что к этому инциденту могут быть причастны США. Заявление Бондарева распространила его пресс-служба.
Виктор Бондарев, глава комитета по обороне Совета Федерации: «Я не склонен видеть во всех действиях третьих стран „руку Госдепа“. Но такой вариант, если дело касается зависимых от США государств, исключать нельзя. Россию всеми силами пытаются втянуть в самый очаг украинской прокси-войны, сделать нас одной из сторон конфликта».
Бондарев напомнил, что подобные методы широко использовались американцами в годы холодной войны, сообщает РИА Новости.
Источник: «Радиолокационное оборудование в автоматическом режиме зафиксировало накануне вечером и подало соответствующий сигнал о несогласованном пересечении украино-российской границы под Брянском украинским беспилотником».
Комментируя этот инцидент, глава комитета по обороне Совфеда Виктор Бондарев предположил, что беспилотник проник в Россию для шпионажа. Политик не исключил, что к этому инциденту могут быть причастны США. Заявление Бондарева распространила его пресс-служба.
Виктор Бондарев, глава комитета по обороне Совета Федерации: «Я не склонен видеть во всех действиях третьих стран „руку Госдепа“. Но такой вариант, если дело касается зависимых от США государств, исключать нельзя. Россию всеми силами пытаются втянуть в самый очаг украинской прокси-войны, сделать нас одной из сторон конфликта».
Бондарев напомнил, что подобные методы широко использовались американцами в годы холодной войны, сообщает РИА Новости.
Комментарии