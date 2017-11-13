Названа дата похорон Михаила Задорнова

Похороны сатирика Михаила Задорнова состоятся 15 ноября в Юрмале.
О дате и месте похорон сатирика написала семья артиста на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Из сообщения семьи: «Сообщаем вам, что 15 ноября в 11:00 в соборе Александра Невского в Риге начнется отпевание, после которого Михаил будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом».
Родственники поблагодарили всех, кто поддержал их «в эти тяжелые дни» за слова поддержки и сочувствие.
Из сообщения семьи: «Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель».
Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Первое выступление сатирика на Центральном телевидении СССР состоялось в 1982 году, во второй половине 1980-х у него появились собственные концертные программы. В октябре 2016 года на своей странице в соцсети Задорнов сообщил, что страдает «серьезнейшим недугом» и готовится к курсу химиотерапии. 10 ноября его не стало.
Из сообщения семьи: «Сообщаем вам, что 15 ноября в 11:00 в соборе Александра Невского в Риге начнется отпевание, после которого Михаил будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом».
Родственники поблагодарили всех, кто поддержал их «в эти тяжелые дни» за слова поддержки и сочувствие.
Из сообщения семьи: «Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель».
Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Первое выступление сатирика на Центральном телевидении СССР состоялось в 1982 году, во второй половине 1980-х у него появились собственные концертные программы. В октябре 2016 года на своей странице в соцсети Задорнов сообщил, что страдает «серьезнейшим недугом» и готовится к курсу химиотерапии. 10 ноября его не стало.
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