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    Названа дата похорон Михаила Задорнова

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    • Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС
    Названа дата похорон Михаила Задорнова

    Названа дата похорон Михаила Задорнова

    Названа дата похорон Михаила Задорнова
  • Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС

    • Похороны сатирика Михаила Задорнова состоятся 15 ноября в Юрмале.

    О дате и месте похорон сатирика написала семья артиста на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

    Из сообщения семьи: «Сообщаем вам, что 15 ноября в 11:00 в соборе Александра Невского в Риге начнется отпевание, после которого Михаил будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом».

    Родственники поблагодарили всех, кто поддержал их «в эти тяжелые дни» за слова поддержки и сочувствие.

    Из сообщения семьи: «Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель».

    смотретьВ морге подмосковной больницы простились с Михаилом Задорновым
    В морге подмосковной больницы простились с Михаилом Задорновым
    Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Первое выступление сатирика на Центральном телевидении СССР состоялось в 1982 году, во второй половине 1980-х у него появились собственные концертные программы. В октябре 2016 года на своей странице в соцсети Задорнов сообщил, что страдает «серьезнейшим недугом» и готовится к курсу химиотерапии. 10 ноября его не стало.

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