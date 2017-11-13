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    Большая пресс-конференция Путина состоится в декабре

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    Большая пресс-конференция Путина состоится в декабре

    Большая <nobr>пресс-конференция</nobr> Путина состоится в декабре

    Точная дата большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина пока не определена, это произойдет в конце года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков: «Я могу вам подтвердить, что по традиции большая пресс-конференция состоится ближе к концу года. Это произойдет в декабре».

    При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что дата конференции пока не определена.

    Напомним, ежегодные пресс-конференции Владимир Путин проводит с 2001 года. В прошлом году он общался с журналистами в подобном формате 23 декабря.

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