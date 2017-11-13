Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    Вандалы разгромили почти 50 могил на кладбище в Нижегородской области. вандализм, кладбища и захоронения, Нижегородская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВандалы разгромили почти 50 могил на кладбище в Нижегородской области

    Вандалы разгромили почти 50 могил на кладбище в Нижегородской области

    комментировать
    Вандалы разгромили почти 50 могил на кладбище в Нижегородской области

    Вандалы разгромили почти 50 могил на кладбище в Нижегородской области

    Вандалы разгромили почти 50 могил на кладбище в Нижегородской области

      В Нижегородской области вандалы разгромили около полусотни могил, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из надгробий не подлежат восстановлению.

      Стоя у могилы отца, Людмила Цыкина не может сдержать слез. То, что произошло ночью, трудно описать словами. Еще сложнее понять тех, кто совершил этот циничный поступок. Неизвестные повалили десятки надгробий, в том числе памятник ветерану Великой Отечественной войны.

      Людмила Цыкина, жительница Нижегородской области: «Кому помешали покойники, кто подумал с мертвыми тягаться? Господи, папа, ты не воевал за такое, чтобы такие дети выросли».

      На арзамасском кладбище оказались разгромлены почти полсотни могил. Где-то вандалы вывернули надгробные плиты и повалили кресты, а где-то сломали ограды. Судя по масштабу разрушений, действовал не один человек.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Юлии Облицовой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru