Вандалы разгромили почти 50 могил на кладбище в Нижегородской области

В Нижегородской области вандалы разгромили около полусотни могил, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из надгробий не подлежат восстановлению.

Стоя у могилы отца, Людмила Цыкина не может сдержать слез. То, что произошло ночью, трудно описать словами. Еще сложнее понять тех, кто совершил этот циничный поступок. Неизвестные повалили десятки надгробий, в том числе памятник ветерану Великой Отечественной войны.



Людмила Цыкина, жительница Нижегородской области: «Кому помешали покойники, кто подумал с мертвыми тягаться? Господи, папа, ты не воевал за такое, чтобы такие дети выросли».



На арзамасском кладбище оказались разгромлены почти полсотни могил. Где-то вандалы вывернули надгробные плиты и повалили кресты, а где-то сломали ограды. Судя по масштабу разрушений, действовал не один человек.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Юлии Облицовой.