Мотограбители в Москве 20 метров тащили женщину по асфальту: видео

Грабители-мотоциклисты протащили свою жертву по дороге. Запись камеры наблюдения легла в основу уголовного дела. Подозреваемых в понедельник задержали полицейские в Москве.

На кадрах видно, как мотоцикл, двигаясь по шоссе, приблизился к женщине, стоявшей на обочине. По всей видимости, пассажир байка схватился за дамскую сумочку. Хозяйка то ли не успела отпустить ее, то ли зацепилась, смогла освободиться только метров через 20. Все это время мотоциклист не сбрасывал скорость. Его и вероятного подельника задержали, отследив их маршрут по уличным камерам. Сотрудники МВД выяснили, что за несколько секунд до этого инцидента, байкеры совершили еще одно нападение.



Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В отношении двоих ранее судимых в возрасте 25 и 29 лет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных».



Женщина, которую преступники протащили по дороге, к счастью, серьезных травм не получила. Она уже дала показания.