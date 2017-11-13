Названы версии гибели знаменитого бейсджампера Розова в Гималаях

Российский бейсджампер Валерий Розов мог разбиться в Гималаях
из-за сильных порывов ветра. Не исключено, что в полете ему пришлось изменить изначальный маршрут. Коллеги спортсмена считают, что он столкнулся со скалой. Друзья говорят, что план подъема и спуска тщательно рассчитывался, и убеждены, что произошла нештатная ситуация.
Экстремал прыгал в специальном аэрокостюме. С его помощью можно управлять потоками воздуха и лететь несколько десятков километров вдоль горного хребта. На счету Валерия Розова — не один мировой рекорд.
Впервые в костюме-крыле он прыгнул именно в Гималаях. Потому, видимо, не сомневался, что и в этот раз проблем не возникнет. Человек, не представляющий себя без экстрима, решился взять новую высоту — почти 7000 метров. Что именно пошло не так, точно пока не известно. Но по одной из версий, из-за сильного ветра неожиданно сменилась траектория полета, и спортсмен ударился о камни.
Вадим Ниязов, главный тренер сборной России по парашютному спорту: «Конечно, после удара об объект шансов выжить и спастись, тем более на высокогорье, где более 5–6 тысяч метров, уже не было. Но до последнего мы верили, что все-таки Валера вернется».
Вспоминая тренировки, Вадим Ниязов рассказывает: Валерий всегда стремился к новым вершинам, которые с каждым разом были все выше, а полеты — все сложнее. Чего стоит его знаменитый прыжок в активную воронку вулкана. Он был первым, кто вообще решился на такое. Чудом остался жив Валерий Розов и после попытки прыгнуть с высокой антенны во Франции. Его сильно ударило током, и бейсджампер восстанавливался несколько месяцев. Но как только встал на ноги, снова отправился за острыми ощущениями. За месяц до гибели Розов опубликовал в Интернете видео своего последнего полета.
Тело спортсмена уже привезли в Катманду.
Владимир Мельников, руководитель консульского отдела посольства РФ в Непале: «На данный момент идет оформление всех документов для отправки тела в Россию. Тело будет отправлено либо сегодня вечером, либо завтра — в зависимости от того, как быстро мы получим все справки».
В Непал уже направилась супруга Валерия Розова. Похороны знаменитого бейсджампера, у которого остались трое детей, состоятся в Москве.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Впервые в костюме-крыле он прыгнул именно в Гималаях. Потому, видимо, не сомневался, что и в этот раз проблем не возникнет. Человек, не представляющий себя без экстрима, решился взять новую высоту — почти 7000 метров. Что именно пошло не так, точно пока не известно. Но по одной из версий, из-за сильного ветра неожиданно сменилась траектория полета, и спортсмен ударился о камни.
Вадим Ниязов, главный тренер сборной России по парашютному спорту: «Конечно, после удара об объект шансов выжить и спастись, тем более на высокогорье, где более 5–6 тысяч метров, уже не было. Но до последнего мы верили, что все-таки Валера вернется».
Вспоминая тренировки, Вадим Ниязов рассказывает: Валерий всегда стремился к новым вершинам, которые с каждым разом были все выше, а полеты — все сложнее. Чего стоит его знаменитый прыжок в активную воронку вулкана. Он был первым, кто вообще решился на такое. Чудом остался жив Валерий Розов и после попытки прыгнуть с высокой антенны во Франции. Его сильно ударило током, и бейсджампер восстанавливался несколько месяцев. Но как только встал на ноги, снова отправился за острыми ощущениями. За месяц до гибели Розов опубликовал в Интернете видео своего последнего полета.
Тело спортсмена уже привезли в Катманду.
Владимир Мельников, руководитель консульского отдела посольства РФ в Непале: «На данный момент идет оформление всех документов для отправки тела в Россию. Тело будет отправлено либо сегодня вечером, либо завтра — в зависимости от того, как быстро мы получим все справки».
В Непал уже направилась супруга Валерия Розова. Похороны знаменитого бейсджампера, у которого остались трое детей, состоятся в Москве.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
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