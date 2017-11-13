Выходцы из Чечни устроили стрельбу из свадебного кортежа в Австрии

Выходцы из Чечни в воскресенье устроили стрельбу из автомобиля во время движения свадебного кортежа по автобану в Австрии.
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, кортеж двигался по скоростной магистрали в Вене в сторону Корнойбурга (Нижняя Австрия).
По сообщению очевидцев, из окна одного из автомобилей началась хаотичная стрельба из пистолета в воздух. На место сразу же была вызвана полиция, которая перехватила свадебную процессию на выезде с автобана в 21-м районе Вены.
Как оказалось, стрельбу устроил 22-летний жених из газового пистолета. Он объяснил свой поступок тем, что радовался личному празднику. Полиция обыскала всех участников «стреляющей» свадьбы, а также изъяла пистолет и наложила временный запрет на ношение оружия в отношении молодожена.
По сообщению очевидцев, из окна одного из автомобилей началась хаотичная стрельба из пистолета в воздух. На место сразу же была вызвана полиция, которая перехватила свадебную процессию на выезде с автобана в 21-м районе Вены.
Как оказалось, стрельбу устроил 22-летний жених из газового пистолета. Он объяснил свой поступок тем, что радовался личному празднику. Полиция обыскала всех участников «стреляющей» свадьбы, а также изъяла пистолет и наложила временный запрет на ношение оружия в отношении молодожена.
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