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    Названа причина поломки «Американских горок» с людьми в Сочи. Сочи, аттракционы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНазвана причина поломки «Американских горок» с людьми в Сочи

    Названа причина поломки «Американских горок» с людьми в Сочи

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    Названа причина поломки «Американских горок» с людьми в Сочи

    Названа причина поломки «Американских горок» с людьми в Сочи

    Названа причина поломки «Американских горок» с людьми в Сочи

      Десятки посетителей сочинского парка получили двойную дозу адреналина, оказавшись в подвешенном состоянии.

      Виной ЧП стала внезапная остановка аттракциона «Американские горки» в «Сочи Парке». Кабинки с людьми зависли на высоте почти 60 метров и в таком положении оставались несколько минут. Эвакуация пассажиров и помощь спасателей, к счастью, не понадобились. Аттракцион быстро отремонтировали и запустили снова.

      Как сообщила пресс-служба «Сочи Парка», остановка аттракциона «Квантовый Скачок» произошла из-за резких порывов штормового ветра. Там отметили, что «всех гостей, находившихся на нем, в течение одной минуты спустили на эвакуационную платформу, затем аттракцион был несколько раз протестирован и через час, когда погодные условия улучшились, был вновь запущен в работу».

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