Павел Прилучный оказался на «Рубеже» в новом проекте НТВ

Телеканал НТВ объявляет о партнерстве с новым фильмом «Рубеж» производства киностудии «КИТ» от режиссера Дмитрия Тюрина, который выйдет в широкий прокат 22 февраля 2018 года.
«Рубеж» — третья кинокартина после проектов «Ледокол» и «Жизнь впереди», в которую НТВ вошел как сопродюсер. Телевизионная премьера состоится на канале в течение 2018 года.
В картине «Рубеж» молодой циничный бизнесмен Михаил (Павел Прилучный) неожиданно встречает свою любовь, эта встреча влечет за собой поразительные временные и пространственные аномалии. Так, Михаил попадает в гущу кровавого сражения на Невском пятачке, туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей и превращаются в руины города. Чтобы спасти свою возлюбленную и навсегда вернуться в реальность, он вынужден стать участником экзистенциального квеста.
Павел Прилучный, исполнитель главной роли: «Я был рад поучаствовать в проекте. Он был для меня очень непростым, но трудности компенсировались важностью истории и интересным персонажем. На протяжении фильма мир моего героя встает с ног на голову, он переоценивает многие вещи в своей жизни. Михаилу все, что с ним происходит, вначале кажется каким-то анекдотом, но постепенно он начинает понимать, откуда люди находили силы, чтобы терпеть страшные муки, и за какие идеалы сражались до последней капли крови».
Съемки картины проходили в 2016 году в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
В картине «Рубеж» молодой циничный бизнесмен Михаил (Павел Прилучный) неожиданно встречает свою любовь, эта встреча влечет за собой поразительные временные и пространственные аномалии. Так, Михаил попадает в гущу кровавого сражения на Невском пятачке, туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей и превращаются в руины города. Чтобы спасти свою возлюбленную и навсегда вернуться в реальность, он вынужден стать участником экзистенциального квеста.
Павел Прилучный, исполнитель главной роли: «Я был рад поучаствовать в проекте. Он был для меня очень непростым, но трудности компенсировались важностью истории и интересным персонажем. На протяжении фильма мир моего героя встает с ног на голову, он переоценивает многие вещи в своей жизни. Михаилу все, что с ним происходит, вначале кажется каким-то анекдотом, но постепенно он начинает понимать, откуда люди находили силы, чтобы терпеть страшные муки, и за какие идеалы сражались до последней капли крови».
Съемки картины проходили в 2016 году в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
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