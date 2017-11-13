Врач калужской поликлиники нахамил пациентам и не заметил воспаления легких у ребенка

Квалификацию медиков в городке Сосенское проверят прокуроры. Интерес к поликлинике у правоохранителей появился после заявления матери юного пациента. Она рассказала, что пришла на прием с сыном, у которого была высокая температура. Участковый педиатр в это время не принимал, поэтому ее отправили к терапевту. Однако тот мало того что обошелся с ребенком грубо, так еще и не заметил у пациента воспаления легких, спокойно отпустив домой.

Любительские кадры в Интернете просмотрели уже почти полсотни тысяч человек. Среди них и сотрудники прокуратуры. В ведомстве тщательно изучили запись и не стали возмущаться поведением доктора в комментариях, как это сделали другие пользователи, а начали проверку. Работники надзорного ведомства пришли в ту самую поликлинику, где разгорелся скандал, чтобы еще раз восстановить события того дня.



Автор ролика Елена Настина объяснила, что привела больного сына в поликлинику, но педиатра на месте не оказалось, а потому в регистратуре их направили к терапевту Сергею Широнину. Уже с порога доктор заявил, что не будет вести прием за своего коллегу. Мать юного пациента, которая попыталась воззвать медицинского работника к совести, получила грубый ответ. Досталось от разгневанного врача даже медсестре: та встала на защиту больного подростка.



Спустя пару минут темпераментный лекарь все же сдался и приступил к осмотру пациента. Измерил температуру, послушал дыхание. Ничего необычного он не обнаружил и отпустил школьника домой. Она бы, может, и не выкладывала ролик в Сеть, рассказала Елена, но спустя сутки после того самого приема педиатр констатировал у ее сына пневмонию и 12-летнего Диму срочно госпитализировали.



В руководстве больницы о скандале узнали из Интернета. Просмотрели ролик, побеседовали с доктором и приняли кардинальные меры — уволили медика. Но Сергей Широнин не сильно переживает, он уверен, что без работы не останется. Мужчина совмещал дежурства в поликлинике с местом терапевта в воинской части.



Теперь мужчине предстоит побеседовать с прокурорами и ответить на вопрос, что же его так разгневало и почему он не заметил хрипы? Не исключено, что после этой истории болезни вопросы к Сергею Широнину возникнут и у других его работодателей.



Подробности — в видеомаериале.