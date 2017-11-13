Мутко предрек новую волну дискредитирующих российский спорт заявлений

Заявление немецкого журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта о РУСАДА — это часть «продуманной работы по дискредитации России», заявил
вице-премьер Виталий Мутко.
По словам курирующего спорт зампреда правительства, заявления Зеппельта о том, что Всемирное антидопинговое агентство якобы уже вынесло решение в отношении РУСАДА, ничем не подкреплены.
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «У них уже такой стиль — накануне заседания WADA выпускать подобные материалы, а потом все это опровергать. Это продуманная работа по дискредитации России. Перед декабрем мы увидим заявления десятков спортсменов, национальных олимпийских комитетов, интервью различные, которые и создают иллюзию негативного отношения к России».
Мутко напомнил, что фильмы ARD и статьи The New York Times о России появляются перед каждым важным решением международных организаций.
Виталий Мутко: «А о том, что представители зимних видов — конькобежцы, лыжники, шорт-трекисты — сейчас на соревнованиях по 48 раз проверяются, молчат. Футболисты уже пять или шесть раз проверялись, а про это никто не говорит».
Мутко также отметил, что на месте WADA возмутился бы поведением Зеппельта, который, не являясь пресс-секретарем организации, анонсирует решения от ее имени.
Виталий Мутко: «Предугадывать общее решение органа, как они предполагают демократического, это смешно. Откуда он может знать, какие критерии мы выполнили, какие нет».
Зеппельт в эфире ARD заявил, что Москва так и не признала существование программы господдержки допинга, поэтому на предстоящем заседании WADA Российское антидопинговое агентство в своих правах не восстановят. По мнению Зеппельта, именно это и приведет к отстранению российских спортсменов от зимних Олимпийских игр.
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «У них уже такой стиль — накануне заседания WADA выпускать подобные материалы, а потом все это опровергать. Это продуманная работа по дискредитации России. Перед декабрем мы увидим заявления десятков спортсменов, национальных олимпийских комитетов, интервью различные, которые и создают иллюзию негативного отношения к России».
Мутко напомнил, что фильмы ARD и статьи The New York Times о России появляются перед каждым важным решением международных организаций.
Виталий Мутко: «А о том, что представители зимних видов — конькобежцы, лыжники, шорт-трекисты — сейчас на соревнованиях по 48 раз проверяются, молчат. Футболисты уже пять или шесть раз проверялись, а про это никто не говорит».
Мутко также отметил, что на месте WADA возмутился бы поведением Зеппельта, который, не являясь пресс-секретарем организации, анонсирует решения от ее имени.
Виталий Мутко: «Предугадывать общее решение органа, как они предполагают демократического, это смешно. Откуда он может знать, какие критерии мы выполнили, какие нет».
Зеппельт в эфире ARD заявил, что Москва так и не признала существование программы господдержки допинга, поэтому на предстоящем заседании WADA Российское антидопинговое агентство в своих правах не восстановят. По мнению Зеппельта, именно это и приведет к отстранению российских спортсменов от зимних Олимпийских игр.
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