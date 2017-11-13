Титулованный российский штангист Албегов отстранен от соревнований

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион мира Руслан Албегов отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.
Соответствующее решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики. Как следует из сообщения IWF, Руслан Албегов «временно отстранен в связи с потенциальным нарушением антидопинговых правил».
В конце сентября IWF отстранила Федерацию тяжелой атлетики России и еще восьми стран на один год за допинговые нарушения, что не позволит россиянам принять участие в чемпионате мира — 2017.
В конце сентября IWF отстранила Федерацию тяжелой атлетики России и еще восьми стран на один год за допинговые нарушения, что не позволит россиянам принять участие в чемпионате мира — 2017.
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