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    Титулованный российский штангист Албегов отстранен от соревнований

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    • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников
    Титулованный российский штангист Албегов отстранен от соревнований

    Титулованный российский штангист Албегов отстранен от соревнований

    Титулованный российский штангист Албегов отстранен от соревнований
  • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников

    • Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион мира Руслан Албегов отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

    Соответствующее решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики. Как следует из сообщения IWF, Руслан Албегов «временно отстранен в связи с потенциальным нарушением антидопинговых правил».

    В конце сентября IWF отстранила Федерацию тяжелой атлетики России и еще восьми стран на один год за допинговые нарушения, что не позволит россиянам принять участие в чемпионате мира — 2017.

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