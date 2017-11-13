Жительница Магаданской области годами морила ребенка голодом ради получения соцвыплат

Следственным комитетом предъявлено обвинение жительнице Магаданской области, много лет морившей голодом ребенка ради получения социальных выплат.
Следствием установлено, что в период до 29 декабря 2008 года женщина придумала способ нажиться за счет государственного бюджета. Для этого она разработала схему получения пособий и других соцвыплат, предусмотренных законодательством о защите инвалидов.
Из сообщения СУ СК по Магаданской области: «С этой целью она с супругом, которого не поставила в известность о своих намерениях, образовала приемную семью и установила опеку над малолетним жителем Магадана, оставшимся без попечения родителей. Затем, реализуя свой жестокий умысел, путем систематического лишения ребенка необходимого объема питания и организации приема им медицинских препаратов обвиняемая искусственно сформировала у него клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта».
В итоге женщина добилась, чтобы ребенку в 2010 году была установлена инвалидность на один год, влекущая выплаты пособий, компенсаций и иных социальных выплат. Для сохранения статуса инвалидности у мальчика женщина на протяжении почти семи лет продолжала поддерживать его тяжелое состояние и симптомы якобы имеющихся у него болезней.
В результате у ребенка развилось заболевание, связанное с крайним истощением. Отмечается, что своими действиями женщина причинила здоровью мальчика тяжкий вред, опасный для его жизни. Сейчас женщину заключили под стражу.
Из сообщения СУ СК по Магаданской области: «С этой целью она с супругом, которого не поставила в известность о своих намерениях, образовала приемную семью и установила опеку над малолетним жителем Магадана, оставшимся без попечения родителей. Затем, реализуя свой жестокий умысел, путем систематического лишения ребенка необходимого объема питания и организации приема им медицинских препаратов обвиняемая искусственно сформировала у него клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта».
В итоге женщина добилась, чтобы ребенку в 2010 году была установлена инвалидность на один год, влекущая выплаты пособий, компенсаций и иных социальных выплат. Для сохранения статуса инвалидности у мальчика женщина на протяжении почти семи лет продолжала поддерживать его тяжелое состояние и симптомы якобы имеющихся у него болезней.
В результате у ребенка развилось заболевание, связанное с крайним истощением. Отмечается, что своими действиями женщина причинила здоровью мальчика тяжкий вред, опасный для его жизни. Сейчас женщину заключили под стражу.
Комментарии