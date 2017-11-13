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    Жительница Магаданской области годами морила ребенка голодом ради получения соцвыплат

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    Жительница Магаданской области годами морила ребенка голодом ради получения соцвыплат

    Жительница Магаданской области годами морила ребенка голодом ради получения соцвыплат

    Следственным комитетом предъявлено обвинение жительнице Магаданской области, много лет морившей голодом ребенка ради получения социальных выплат.

    Следствием установлено, что в период до 29 декабря 2008 года женщина придумала способ нажиться за счет государственного бюджета. Для этого она разработала схему получения пособий и других соцвыплат, предусмотренных законодательством о защите инвалидов.

    Из сообщения СУ СК по Магаданской области: «С этой целью она с супругом, которого не поставила в известность о своих намерениях, образовала приемную семью и установила опеку над малолетним жителем Магадана, оставшимся без попечения родителей. Затем, реализуя свой жестокий умысел, путем систематического лишения ребенка необходимого объема питания и организации приема им медицинских препаратов обвиняемая искусственно сформировала у него клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта».

    В итоге женщина добилась, чтобы ребенку в 2010 году была установлена инвалидность на один год, влекущая выплаты пособий, компенсаций и иных социальных выплат. Для сохранения статуса инвалидности у мальчика женщина на протяжении почти семи лет продолжала поддерживать его тяжелое состояние и симптомы якобы имеющихся у него болезней.

    смотретьОдиннадцатилетний мальчик из Магадана госпитализирован с весом в 10 кг
    Одиннадцатилетний мальчик из Магадана госпитализирован с весом в 10 кг
    В результате у ребенка развилось заболевание, связанное с крайним истощением. Отмечается, что своими действиями женщина причинила здоровью мальчика тяжкий вред, опасный для его жизни. Сейчас женщину заключили под стражу.

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