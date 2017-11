В соцсетях высмеяли рукопожатие Трампа на саммите АСЕАН

Trump does the ASEAN-way handshake (via AP). pic.twitter.com/AEWB96WTxj — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 13 ноября 2017 г.

Per pool: «Pool, having reviewed photographs, clarifies that Trump’s facial expression during the handshake was more of an exaggerated grimace than a smile.» https://t.co/QkkCSp1qZr — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 13 ноября 2017 г.

Who doesn’t love the ASEAN handshake? pic.twitter.com/nWOa2U6B5L — Ankit Panda (@nktpnd) 13 ноября 2017 г.

good luck to whoever has three weeks to get this regional production of Mamma Mia! into shape pic.twitter.com/eCZ81VxbMi — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 13 ноября 2017 г.

Американский лидер в ходе «рукопожатия АСЕАН» не сразу понял, что от него требуется. Сначала он просто скрестил руки перед собой и только потом сообразил, что теперь ему нужно взять за руки соседних политиков. С одной стороны от Трампа находился филиппинский президент Родриго Дутерте, а с другой — президент Вьетнама Чан Дай Куанга.Пользователи отметили неловкость возникшей ситуации, а также обратили внимание на выражение лица Трампа.: «Пул, изучив фотографии, уточняет, что выражение лица Трампа во время рукопожатия представляло собой наигранную гримасу, а не улыбку».: «Кто же не любит рукопожатие АСЕАН?»: «Желаю удачи тому, кому придется за три недели привести в порядок эту региональную версию мюзикла Mamma Mia».Впрочем, это не единственный курьез, произошедший на саммите АСЕАН. Так, филиппинский лидер Дутерте поднялся на сцену и спел вместе с Пилитой Корралес, а после выступления с иронией заявил, что выступал «по приказу верховного главнокомандующего Соединённых Штатов».