Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
    В соцсетях высмеяли рукопожатие Трампа на саммите АСЕАН. АСЕАН, курьезы, США, Трамп Дональд, Филиппины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ соцсетях высмеяли рукопожатие Трампа на саммите АСЕАН

    В соцсетях высмеяли рукопожатие Трампа на саммите АСЕАН

    1 комментарий
    В соцсетях высмеяли рукопожатие Трампа на саммите АСЕАН

    В соцсетях высмеяли рукопожатие Трампа на саммите АСЕАН

    В соцсетях высмеяли рукопожатие Трампа на саммите АСЕАН
    • Фото: Associated Press © 2017, Andrew Harnik

      • Дональд Трамп снова оказался в нелепой ситуации: на этот раз он отличился во время так называемого рукопожатия АСЕАН.

      Американский лидер в ходе «рукопожатия АСЕАН» не сразу понял, что от него требуется. Сначала он просто скрестил руки перед собой и только потом сообразил, что теперь ему нужно взять за руки соседних политиков. С одной стороны от Трампа находился филиппинский президент Родриго Дутерте, а с другой — президент Вьетнама Чан Дай Куанга.

      Пользователи отметили неловкость возникшей ситуации, а также обратили внимание на выражение лица Трампа.

      Kyle Griffin: «Пул, изучив фотографии, уточняет, что выражение лица Трампа во время рукопожатия представляло собой наигранную гримасу, а не улыбку».






      Ankit Panda: «Кто же не любит рукопожатие АСЕАН?»




      Dave Itzkoff: «Желаю удачи тому, кому придется за три недели привести в порядок эту региональную версию мюзикла Mamma Mia».




      Впрочем, это не единственный курьез, произошедший на саммите АСЕАН. Так, филиппинский лидер Дутерте поднялся на сцену и спел вместе с Пилитой Корралес, а после выступления с иронией заявил, что выступал «по приказу верховного главнокомандующего Соединённых Штатов».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru