В Париже считают незаконным ужесточение санкций США против РФ

Ужесточение американских санкций против России вредит международным отношениям и европейской энергетике. Об этом заявил спецпредставитель правительства Франции
Жан-Пьер Шевенман.
По словам спецпредставителя, новый пакет запретительных мер в Париже считают незаконным. Руководство Евросоюза потребовало от Вашингтона объяснить, какое влияние санкции могут оказать на экономику Старого Света. В зависимости от полученного ответа в ЕС, примут соответствующие меры, заявил Шевенман.
Ранее в правительстве США сообщили, что ограничения в отношении российских нефтегазовых компаний будут расширены с января будущего года.
Ранее в правительстве США сообщили, что ограничения в отношении российских нефтегазовых компаний будут расширены с января будущего года.
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