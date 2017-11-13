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    В Париже считают незаконным ужесточение санкций США против РФ. санкции, США, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Париже считают незаконным ужесточение санкций США против РФ

    В Париже считают незаконным ужесточение санкций США против РФ

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    В Париже считают незаконным ужесточение санкций США против РФ

    В Париже считают незаконным ужесточение санкций США против РФ

      Ужесточение американских санкций против России вредит международным отношениям и европейской энергетике. Об этом заявил спецпредставитель правительства Франции Жан-Пьер Шевенман.

      По словам спецпредставителя, новый пакет запретительных мер в Париже считают незаконным. Руководство Евросоюза потребовало от Вашингтона объяснить, какое влияние санкции могут оказать на экономику Старого Света. В зависимости от полученного ответа в ЕС, примут соответствующие меры, заявил Шевенман.

      Ранее в правительстве США сообщили, что ограничения в отношении российских нефтегазовых компаний будут расширены с января будущего года.

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