В Алеппо десятки боевиков сдались властям

Десятки участников незаконных бандформирований сдались властям на севере сирийской провинции Алеппо.

Правительственные войска осуществили успешное наступление при поддержке российских ВКС. Это вызвало у террористов панику и массовое бегство. При этом к блокпостам прибывают все новые группы людей, которые решили сложить оружие и получить амнистию. Правда, большинство из них свою причастность к боевикам «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) отрицают.



Правдивость этих объяснений сейчас проверяют сотрудники сирийских спецслужб. Тех, кто сдался, уже досмотрели и на автобусах отправили в Алеппо.