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    В Алеппо десятки боевиков сдались властям. войны и вооруженные конфликты, Исламское государство, плен, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Алеппо десятки боевиков сдались властям

    В Алеппо десятки боевиков сдались властям

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    В Алеппо десятки боевиков сдались властям

    В Алеппо десятки боевиков сдались властям

    В Алеппо десятки боевиков сдались властям

      Десятки участников незаконных бандформирований сдались властям на севере сирийской провинции Алеппо.

      Правительственные войска осуществили успешное наступление при поддержке российских ВКС. Это вызвало у террористов панику и массовое бегство. При этом к блокпостам прибывают все новые группы людей, которые решили сложить оружие и получить амнистию. Правда, большинство из них свою причастность к боевикам «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) отрицают.

      Правдивость этих объяснений сейчас проверяют сотрудники сирийских спецслужб. Тех, кто сдался, уже досмотрели и на автобусах отправили в Алеппо.

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