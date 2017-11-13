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    Шампанское к Новому году подорожает на 10–15%. алкоголь, импорт, Новый год, тарифы и цены, торговля, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШампанское к Новому году подорожает на 10–15%

    Шампанское к Новому году подорожает на 10–15%

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    Шампанское к Новому году подорожает на 10–15%

    Шампанское к Новому году подорожает на <nobr>10–15</nobr>%

      К Новому году в России может подорожать шампанское. Об этом предупредили производители и импортеры этого напитка.

      По информации газеты «Известия», главный новогодний напиток подорожает в праздники на 10–15%. Это касается и того, что в России называется «Советским шампанским».

      В Национальной торговой ассоциации и Российской ассоциации экспертов рынка ретейла объясняют: вверх цены на шампанское будет толкать то, что спрос повышается. При этом эксперты говорят: в нижнем ценовом сегменте игристые напитки серьезно не подорожают из-за большого выбора.

      Импортеры шампанского тоже говорят о росте цен, но уже по другой причине. В этом году в Европе, в том числе в Шампани, собрали винограда на 20–25% меньше, чем в предыдущие годы. А значит, стоит ждать подорожания шампанского и французских игристых вин.

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