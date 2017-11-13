Шампанское к Новому году подорожает на 10–15%

К Новому году в России может подорожать шампанское. Об этом предупредили производители и импортеры этого напитка.
По информации газеты «Известия», главный новогодний напиток подорожает в праздники на 10–15%. Это касается и того, что в России называется «Советским шампанским».
В Национальной торговой ассоциации и Российской ассоциации экспертов рынка ретейла объясняют: вверх цены на шампанское будет толкать то, что спрос повышается. При этом эксперты говорят: в нижнем ценовом сегменте игристые напитки серьезно не подорожают из-за большого выбора.
Импортеры шампанского тоже говорят о росте цен, но уже по другой причине. В этом году в Европе, в том числе в Шампани, собрали винограда на 20–25% меньше, чем в предыдущие годы. А значит, стоит ждать подорожания шампанского и французских игристых вин.
В Национальной торговой ассоциации и Российской ассоциации экспертов рынка ретейла объясняют: вверх цены на шампанское будет толкать то, что спрос повышается. При этом эксперты говорят: в нижнем ценовом сегменте игристые напитки серьезно не подорожают из-за большого выбора.
Импортеры шампанского тоже говорят о росте цен, но уже по другой причине. В этом году в Европе, в том числе в Шампани, собрали винограда на 20–25% меньше, чем в предыдущие годы. А значит, стоит ждать подорожания шампанского и французских игристых вин.
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