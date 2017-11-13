Медведев предложил партнерам по АСЕАН использовать российскую инфраструктуру

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Юго-Восточной Азии прилетели в Манилу, чтобы обсудить развитие экономики в регионе. Россию в этом союзе называют полноправным участником диалога.
Повестка нынешнего саммита — противодействие экстремизму, строительство региональной инфраструктуры и экономическая интеграция. Девиз с подачи организаторов звучит замысловато: «Строим. Строим. Строим. Развитие инфраструктуры для строительства будущего».
Дмитрий Медведев выступил на первой сессии делового и инвестиционного саммита АСЕАН. Здесь собрались более 800 делегатов, представляющих крупный и мелкий бизнес региона.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Россию и АСЕАН связывают уже 20 лет диалогового партнерства. Именно сейчас формируются контуры будущей экономики — экономики новых идей, новых технологий, новых материалов, которая потребует новой глобальной инфраструктуры и новых механизмов регулирования. Несмотря на бурное развитие электронной коммерции, цифровых технологий, международное регулирование мировой торговли существует в прежних рамках, в прежней парадигме 40-летней давности. Сохраняется и нестабильность сырьевых рынков, растет корпоративная и государственная задолженность, все чаще используются методы так называемого нового протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы».
Десять стран АСЕАН — это шестая по размеру экономика мира и третья — в Азии. Это сотни компаний с миллиардными оборотами. И, как считает российский премьер-министр, было бы неплохо, если бы азиатские драконы воспользовались уже существующими маршрутами через Россию. К тому же мы в последние годы многое сделали для совершенствования транспортной инфраструктуры.
Дмитрий Медведев: «Мы готовимся к ЧМ по футболу, который пройдет у нас в следующем году. Кстати, пользуясь этой возможностью, хочу пригласить всех присутствующих в этом зале посмотреть на футбольные состязания, которые состоятся в нашей стране. Но мы смотрим в целом на инфраструктурные проекты очень широко, поэтому видим большой потенциал и в развитии Северного морского пути, мы реконструировали крупные дороги — такие, как Байкало-Амурская и Транссибирская железнодорожная магистраль, которые также связывают Европу с Азией. Развиваем мы и международные коридоры. Все эти возможности могут использоваться нашими партнерами из АСЕАН».
По словам Дмитрия Медведева, товарооборот между Россией и странами АСЕАН — а это примерно 15 миллиардов долларов в год — имеет потенциал для многократного роста. Филиппинские власти еще накануне заявляли, что готовы сотрудничать с Россией в области транспорта и атомной энергетики. По словам филиппинцев, русские интересуются возможностью строить метро в Маниле. Как раз во второй половине дня пройдет встреча Дмитрия Медведева с Родриго Дутерте, после которой стороны планируют подписать ряд важных соглашений.
В год 50-летия создания союза АСЕАН не отступила от своих традиций и накануне открытия лидеры стран появились на публике в национальных одеждах — традиционных филиппинских мужских рубашках баронг тагалог. Если Дмитрий Медведев раньше уже примерял на себя этот экзотический наряд, то для Дональда Трампа все тут в первый раз.
Американский президент прилетел в Манилу одним из последних, завершая свое азиатское турне. Встречали его тут демонстрациями протеста, что само по себе удивительно, ведь Филиппины долгое время считались чуть ли не колонией США — настолько зависимы они были от американцев. Но все изменилось с приходом к власти Родриго Дутерте. Он стремится проводить независимую политику, Барака Обаму называл нехорошими словами, а правозащитники обвиняют его во внесудебных расправах с наркодилерами. Что, впрочем, не помешало Трампу пожать ему руку и произнести тост на торжественном ужине.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Дмитрий Медведев выступил на первой сессии делового и инвестиционного саммита АСЕАН. Здесь собрались более 800 делегатов, представляющих крупный и мелкий бизнес региона.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Россию и АСЕАН связывают уже 20 лет диалогового партнерства. Именно сейчас формируются контуры будущей экономики — экономики новых идей, новых технологий, новых материалов, которая потребует новой глобальной инфраструктуры и новых механизмов регулирования. Несмотря на бурное развитие электронной коммерции, цифровых технологий, международное регулирование мировой торговли существует в прежних рамках, в прежней парадигме 40-летней давности. Сохраняется и нестабильность сырьевых рынков, растет корпоративная и государственная задолженность, все чаще используются методы так называемого нового протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы».
Десять стран АСЕАН — это шестая по размеру экономика мира и третья — в Азии. Это сотни компаний с миллиардными оборотами. И, как считает российский премьер-министр, было бы неплохо, если бы азиатские драконы воспользовались уже существующими маршрутами через Россию. К тому же мы в последние годы многое сделали для совершенствования транспортной инфраструктуры.
Дмитрий Медведев: «Мы готовимся к ЧМ по футболу, который пройдет у нас в следующем году. Кстати, пользуясь этой возможностью, хочу пригласить всех присутствующих в этом зале посмотреть на футбольные состязания, которые состоятся в нашей стране. Но мы смотрим в целом на инфраструктурные проекты очень широко, поэтому видим большой потенциал и в развитии Северного морского пути, мы реконструировали крупные дороги — такие, как Байкало-Амурская и Транссибирская железнодорожная магистраль, которые также связывают Европу с Азией. Развиваем мы и международные коридоры. Все эти возможности могут использоваться нашими партнерами из АСЕАН».
По словам Дмитрия Медведева, товарооборот между Россией и странами АСЕАН — а это примерно 15 миллиардов долларов в год — имеет потенциал для многократного роста. Филиппинские власти еще накануне заявляли, что готовы сотрудничать с Россией в области транспорта и атомной энергетики. По словам филиппинцев, русские интересуются возможностью строить метро в Маниле. Как раз во второй половине дня пройдет встреча Дмитрия Медведева с Родриго Дутерте, после которой стороны планируют подписать ряд важных соглашений.
В год 50-летия создания союза АСЕАН не отступила от своих традиций и накануне открытия лидеры стран появились на публике в национальных одеждах — традиционных филиппинских мужских рубашках баронг тагалог. Если Дмитрий Медведев раньше уже примерял на себя этот экзотический наряд, то для Дональда Трампа все тут в первый раз.
Американский президент прилетел в Манилу одним из последних, завершая свое азиатское турне. Встречали его тут демонстрациями протеста, что само по себе удивительно, ведь Филиппины долгое время считались чуть ли не колонией США — настолько зависимы они были от американцев. Но все изменилось с приходом к власти Родриго Дутерте. Он стремится проводить независимую политику, Барака Обаму называл нехорошими словами, а правозащитники обвиняют его во внесудебных расправах с наркодилерами. Что, впрочем, не помешало Трампу пожать ему руку и произнести тост на торжественном ужине.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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