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    В Москве маршрутка с детьми столкнулась со скорой, есть пострадавшие

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    • Фото: "СФЕРА" / vk.com
    В Москве маршрутка с детьми столкнулась со скорой, есть пострадавшие

    В Москве маршрутка с детьми столкнулась со скорой, есть пострадавшие

    В Москве маршрутка с детьми столкнулась со скорой, есть пострадавшие
  • Фото: "СФЕРА" / vk.com

    • В Москве выясняют обстоятельства ДТП с маршруткой, в которой ехали дети.

    Инцидент произошел на Малой Филёвской улице. Микроавтобус, в котором находились дети, столкнулся с автомобилем скорой помощи и врезался в фонарь.

    В результате происшествия травмы получили два человека, дети не пострадали, сообщил источник «Интерфакса».

    В пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили факт столкновения микроавтобусов Mercedes и Ford на Малой Филёвской. Там добавили, что в аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Ford.

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