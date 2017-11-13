В Москве маршрутка с детьми столкнулась со скорой, есть пострадавшие

В Москве выясняют обстоятельства ДТП с маршруткой, в которой ехали дети.
Инцидент произошел на Малой Филёвской улице. Микроавтобус, в котором находились дети, столкнулся с автомобилем скорой помощи и врезался в фонарь.
В результате происшествия травмы получили два человека, дети не пострадали, сообщил источник «Интерфакса».
В пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили факт столкновения микроавтобусов Mercedes и Ford на Малой Филёвской. Там добавили, что в аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Ford.
В результате происшествия травмы получили два человека, дети не пострадали, сообщил источник «Интерфакса».
В пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили факт столкновения микроавтобусов Mercedes и Ford на Малой Филёвской. Там добавили, что в аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Ford.
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