Беженцы из Донбасса отстаивают свое право на предоставленные под Пензой квартиры

В Пензенской области разгорелся скандал вокруг жилья для беженцев из Донбасса. Три года назад полтора десятка семей получили квартиры от местного застройщика. Они исправно платили ему аренду и таким образом медленно выкупали квадратные метры в собственность.

Но неожиданно выяснилось, что строительная компания использовала жилье в качестве залога для получения кредита, но погасить его в итоге так и не смогла. Тогда на пороге появились судебные приставы и попросили беженцев освободить помещения.



Одиннадцать семей из Донбасса три года назад приехали в поселок Засечный и сразу получили предложение работать у крупного застройщика. Фирма предоставила беженцам жилье по договору коммерческого найма с правом выкупа. Аренда обходилась недешево, зато внесенная сумма сразу засчитывалась как первоначальный взнос.



В благоустроенном микрорайоне в пригороде Пензы есть вся необходимая инфраструктура — больница, школа, детский сад. Там сбежавшие от войны семьи надеялись наконец почувствовать себя как дома. Но теперь снова вынуждены паковать чемоданы.



Оказалось, что строительная фирма взяла кредит в банке и не вернула. На пороге появились судебные приставы. Они и сообщили растерянным жильцам, что их квартиры отданы под залог. А запись в договорах найма и вовсе не имеет юридической силы. К настоящему времени сроки договоров истекли, временная регистрация закончилась. Возвращаться переселенцам некуда.



В строительной фирме утверждают, что виновными назначили почему-то именно их, хотя действовали они по указанию властей. Но из-за кризиса бизнес не вынес социальной ответственности. Чиновники, которые уже отчитались об успешном завершении программы по переселению, ситуацию теперь не комментируют. В скандале с беженцами разбирается прокуратура.



Подробности — в видеоматериале.