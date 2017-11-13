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    Беженцы из Донбасса отстаивают свое право на предоставленные под Пензой квартиры. беженцы, Пензенская область, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБеженцы из Донбасса отстаивают свое право на предоставленные под Пензой квартиры

    Беженцы из Донбасса отстаивают свое право на предоставленные под Пензой квартиры

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    Беженцы из Донбасса отстаивают свое право на предоставленные под Пензой квартиры

    Беженцы из Донбасса отстаивают свое право на предоставленные под Пензой квартиры

    Беженцы из Донбасса отстаивают свое право на предоставленные под Пензой квартиры

      В Пензенской области разгорелся скандал вокруг жилья для беженцев из Донбасса. Три года назад полтора десятка семей получили квартиры от местного застройщика. Они исправно платили ему аренду и таким образом медленно выкупали квадратные метры в собственность.

      Но неожиданно выяснилось, что строительная компания использовала жилье в качестве залога для получения кредита, но погасить его в итоге так и не смогла. Тогда на пороге появились судебные приставы и попросили беженцев освободить помещения.

      Одиннадцать семей из Донбасса три года назад приехали в поселок Засечный и сразу получили предложение работать у крупного застройщика. Фирма предоставила беженцам жилье по договору коммерческого найма с правом выкупа. Аренда обходилась недешево, зато внесенная сумма сразу засчитывалась как первоначальный взнос.

      В благоустроенном микрорайоне в пригороде Пензы есть вся необходимая инфраструктура — больница, школа, детский сад. Там сбежавшие от войны семьи надеялись наконец почувствовать себя как дома. Но теперь снова вынуждены паковать чемоданы.

      Оказалось, что строительная фирма взяла кредит в банке и не вернула. На пороге появились судебные приставы. Они и сообщили растерянным жильцам, что их квартиры отданы под залог. А запись в договорах найма и вовсе не имеет юридической силы. К настоящему времени сроки договоров истекли, временная регистрация закончилась. Возвращаться переселенцам некуда.

      В строительной фирме утверждают, что виновными назначили почему-то именно их, хотя действовали они по указанию властей. Но из-за кризиса бизнес не вынес социальной ответственности. Чиновники, которые уже отчитались об успешном завершении программы по переселению, ситуацию теперь не комментируют. В скандале с беженцами разбирается прокуратура.

      Подробности — в видеоматериале.

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