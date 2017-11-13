Жители поселка Матросово вынуждены добираться в школу и больницу на лодке

Для школьников из Калининградской области дорога к знаниям каждый день превращается в опасное испытание. Поселок Матросово разделен рекой на две части. До учебного заведения можно добраться только вплавь. С такой же проблемой сталкиваются те, кто хочет попасть в больницу или в магазин. Десятилетиями местные жители просят районные власти наладить паромную переправу или построить мост, но чиновники не спешат заниматься спасением утопающих.

Поселок Матросово разделен водой на две части. Моста через реку там никогда не было, как и объездной дороги. На левом берегу — школа, больница и магазин, на правом — дома людей. Школьников перевозит местная жительница на деревянной лодке. В районной прокуратуре после недавней проверки выяснили: транспортное средство не прошло техосмотр и перевозить детей так крайне опасно.



Районные власти давно пытались решить транспортную проблему поселка. Селяне говорят: обещанный катер ждали десятки лет. А появился он только сейчас, к приезду съемочной группы. Помочь решил местный предприниматель Геннадий, и теперь каждый день он перевозит школьников с одного берега на другой.



В Матросово сейчас живут около 20 семей. Все, кто могли, давно уехали. Остальным приходится в буквальном смысле выживать. Случись беда, оторванным от цивилизации жителям помощь сама не придет. Особенно зимой, когда река замерзает. На приезд пожарных машин рассчитывать тоже не приходится. Несколько домов уже сгорели дотла — люди не смогли сами потушить огонь.



Чиновники говорят: и так делают все, что в их силах. После жалоб на перебои со светом заменили довоенные деревянные опоры, потратили больше трех миллионов рублей. Но на строительство моста денег нет и не будет.



Пока школьников возит частный катер, взрослые на собственных лодках запасаются продуктами на зиму. Когда на реке встанет лед, жители поселка окажутся отрезаны от большой земли.



Подробности — в видеоматериале.