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    Мужчина погиб, выпав из окна жилого дома на юге Москвы

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    Мужчина погиб, выпав из окна жилого дома на юге Москвы

    Мужчина погиб, выпав из окна жилого дома на юге Москвы

    В столичном районе Чертаново Южное мужчина погиб в результате падения из окна жилого дома, ведется проверка.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 12 ноября в Россошанском проезде.

    Из сообщения источника: «Обнаружено тело неизвестного мужчины, на вид 25 лет, с характерными для падения с высоты травмами. По предварительным данным, погибший выпал из окна девятого этажа».

    Тело направили в морг. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей.

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