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    Летевший в Москву самолет экстренно сел в Казани

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    Летевший в Москву самолет экстренно сел в Казани

    Летевший в Москву самолет экстренно сел в Казани

    Самолет авиакомпании ’’Сибирь’’, летевший из Улан-Удэ в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани.

    Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одной из пассажирок. Женщина была госпитализирована.

    Пресс-служба Главного управления МЧС России по Татарстану: ’’12 ноября в 22:40 мск от дежурного международного аэропорта Казань поступило сообщение о том, что в 22:37 мск самолет Boeing авиакомпании ’’Сибирь’’, совершающий рейс по маршруту Улан-Удэ — Москва (на борту 132 пассажира и 4 члена экипажа), совершил вынужденную посадку в связи с ухудшением состояния здоровья пассажирки. Погибших и пострадавших нет’’.

    В 00:03 мск 13 ноября самолет взлетел и продолжил путь в столицу, сообщает ТАСС.

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