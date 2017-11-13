Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара

    Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200

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    Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200

    Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200

    Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200
  • Фото: Associated Press © 2017, Pouria Pakizeh

    • По меньшей мере 200 человек стали жертвами землетрясения, произошедшего накануне вечером на границе Ирана и Ирака.

    Количество пострадавших увеличилось до 1686, сообщает ТАСС со ссылкой на иранские СМИ.

    Эпицентр землетрясения, как сообщалось ранее, находился на западе страны. Именно там зафиксировали самые серьезные разрушения.

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    Подземные толчки магнитудой в 7,4 ощутили в приграничных провинциях Ирака и Турции.
    В пострадавших районах развернули полевые госпитали. Идет поисково-спасательная операция. Раненых отправляют в больницы на армейских вертолетах.

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    За последние часы сейсмические станции зафиксировали десятки новых, но уже более слабых толчков. Местные жители пока не спешат возвращаться в свои дома, опасаясь афтершоков.

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