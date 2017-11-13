Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200

По меньшей мере 200 человек стали жертвами землетрясения, произошедшего накануне вечером на границе Ирана и Ирака.
Количество пострадавших увеличилось до 1686, сообщает ТАСС со ссылкой на иранские СМИ.
Эпицентр землетрясения, как сообщалось ранее, находился на западе страны. Именно там зафиксировали самые серьезные разрушения.
Подземные толчки магнитудой в 7,4 ощутили в приграничных провинциях Ирака и Турции.
В пострадавших районах развернули полевые госпитали. Идет поисково-спасательная операция. Раненых отправляют в больницы на армейских вертолетах.
За последние часы сейсмические станции зафиксировали десятки новых, но уже более слабых толчков. Местные жители пока не спешат возвращаться в свои дома, опасаясь афтершоков.
Эпицентр землетрясения, как сообщалось ранее, находился на западе страны. Именно там зафиксировали самые серьезные разрушения.
Подземные толчки магнитудой в 7,4 ощутили в приграничных провинциях Ирака и Турции.
В пострадавших районах развернули полевые госпитали. Идет поисково-спасательная операция. Раненых отправляют в больницы на армейских вертолетах.
За последние часы сейсмические станции зафиксировали десятки новых, но уже более слабых толчков. Местные жители пока не спешат возвращаться в свои дома, опасаясь афтершоков.
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