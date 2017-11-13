Роспортебнадзор: прививки против гриппа сделали почти 43% россиян

В Роспортебнадзоре опубликовали статистику охвата населения вакцинацией против гриппа.
Сообщение пресс-службы Роспортебнадзора: «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает мониторинг за ходом иммунизации против гриппа. По состоянию на 10 ноября этого года в целом по стране привито свыше 62,7 миллиона человек, что составляет 43,4% от общей численности населения в Российской Федерации».
Как сообщается на сайте ведомства, в пятерку лидеров по охвату населения вакцинацией вошли республика Тува, Краснодарский край, Пензенская область, Москва и Санкт-Петербург.
Статистические данные приводятся по состоянию на 10 ноября 2017.
Как сообщается на сайте ведомства, в пятерку лидеров по охвату населения вакцинацией вошли республика Тува, Краснодарский край, Пензенская область, Москва и Санкт-Петербург.
Статистические данные приводятся по состоянию на 10 ноября 2017.
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