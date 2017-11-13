В Брюсселе прошла демонстрация в поддержку задержанных политиков Каталонии

Акция в поддержку независимости Каталонии и арестованных политиков автономии собрала сотни человек в столице Бельгии.
Участники митинга в Брюсселе несли плакаты с лозунгами «Свободу Каталонии» и «Позор Евросоюзу». В демонстрации также участвовали бывшие члены кабмина Каталонии. Вместе с главой региона Карлесом Пучдемоном они находятся в Бельгии. Испанское правительство обвиняет их в мятеже, растрате государственных средств. Ранее в Мадриде суд арестовал 8 бывших членов правительства Каталонии.
В течение этой недели суд Брюсселя рассмотрит запрос на экстрадицию Пучдемона и его соратников в Испанию. А в Каталонию впервые после начала кризиса, вызванного объявлением независимости региона, приехал премьер Испании Мариано Рахой.
Поездка главы правительства Испании приурочена к выдвижению его коллеги по Народной партии Испании Шавьера Альбиоля кандидатом для участия в выборах в Каталонии 21 декабря. В Барселоне Рахой прокомментировал действия центрального правительства в отношении Каталонии, заявив, что каждое государство из тех, с которыми соседствует Испания, поступило бы аналогично.
Напомним, 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Действие документа было приостановлено Конституционным судом Испании. Мадрид задействовал 155-ю статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, распустить ее парламент, отправить правительство автономии в отставку и назначить выборы.
В течение этой недели суд Брюсселя рассмотрит запрос на экстрадицию Пучдемона и его соратников в Испанию. А в Каталонию впервые после начала кризиса, вызванного объявлением независимости региона, приехал премьер Испании Мариано Рахой.
Поездка главы правительства Испании приурочена к выдвижению его коллеги по Народной партии Испании Шавьера Альбиоля кандидатом для участия в выборах в Каталонии 21 декабря. В Барселоне Рахой прокомментировал действия центрального правительства в отношении Каталонии, заявив, что каждое государство из тех, с которыми соседствует Испания, поступило бы аналогично.
Напомним, 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Действие документа было приостановлено Конституционным судом Испании. Мадрид задействовал 155-ю статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, распустить ее парламент, отправить правительство автономии в отставку и назначить выборы.
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