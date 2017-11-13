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    Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Таиланд для участия в параде

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков
    Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Таиланд для участия в параде

    Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Таиланд для участия в параде

    Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Таиланд для участия в параде
  • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков

    • Отряд кораблей Тихоокеанского флота примет участие в военно-морском параде в Таиланде в честь 50-летия АСЕАН.

    Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота, в Таиланд прибыли большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома».

    Сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота: «После постановки отряда кораблей на якорь в бухте Паттая состоялся ряд организационных совещаний с принимающей стороной. Моряки ТОФ примут участие в военно-морском параде, который состоится в Таиланде 19 ноября в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)».

    Корабли посетят представители российского дипломатического корпуса в Таиланде, также запланированы взаимные визиты моряков стран АСЕАН на боевые корабли других стран, которые примут участие в параде.

    Напомним, в эти дни в Маниле проходит 31-й саммит АСЕАН. Основные мероприятия намечены на 13–14 ноября. В саммите участвуют лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент США Дональд Трамп. Накануне они приняли участие в традиционной церемонии фотографирования в национальных костюмах страны, принимающей саммит.

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