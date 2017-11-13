Полиция Японии расследует убийство российского моряка

В порту японского города Имидзу задержан подозреваемый в убийстве гражданина РФ.

Российские дипломаты сообщили, чтотело гражданина РФ было обнаружено на борту грузового судна Iman под флагом республики Того, перевозившего подержанные автомобили и стоящего в порту Имидзу.



Дмитрий Иванов, вице-консул российского генконсульства в Ниигате: «Сегодня около часа ночи был задержан подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Это сотрудник дополнительного штата судна».



Местные власти сообщают, что на грузовом судне Iman, на котором погиб россиянин, находился полностью российский экипаж из 22 человек.



Полиция задержала рабочего, занимающегося погрузкой и разгрузкой машин, по подозрению в убийстве. Его допрашивают. Подозреваемому предоставлен японский адвокат, пишет РИА. По законам этой страны, обвинение должно быть предъявлено в течение 30 дней.



Дмитрий Иванов: «Мы оказываем содействие и поддержку как членам экипажа судна, так и родственникам погибшего в скорейшем возвращении тела».



По предварительной версии, причиной убийства могла стать ссора моряков при совместном распитии спиртных напитков.

