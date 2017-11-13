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    В Каракасе открыли памятник Владимиру Ленину

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    • Фото: @Nahumpsuv / twitter.com
    В Каракасе открыли памятник Владимиру Ленину

    В Каракасе открыли памятник Владимиру Ленину

    В Каракасе открыли памятник Владимиру Ленину
  • Фото: @Nahumpsuv / twitter.com

    • В столице Венесуэлы прошла торжественная церемония открытия бюста Владимира Ленина, установленного на Аллее освободителей в центре города.

    Как сообщают СМИ Венесуэлы, бюст Владимира Ленина установлен на Аллее освободителей в рамках празднования 100-летия Октябрьской революции.

    Педро Кальсадилья, глава Национального исторического совета Венесуэлы: «Теперь Ленин будет рядом с сальвадорским революционером Фарабундо Марти, никарагуанским революционером Аугусто Сесаром Сандино, первым главой Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мином, рядом с лидером Мексиканской революции 1910–1917 годов Эмилиано Сапатой и революционеркой и возлюбленной национального героя Венесуэлы Симона Боливара Мануэлой Саенс. Все они символы нашей борьбы».

    Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что в его стране будет широко отмечаться столетие Октябрьской революции. Для организации торжественных мероприятий создали специальную комиссию, в которую вошли несколько членов правительства и генсек Коммунистической партии Венесуэлы, пишет ТАСС.

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