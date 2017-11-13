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    Полиция обезвредила бомбу у мемориала в Северной Ирландии

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    • Фото: @skydavidblevins / twitter.com , Google Maps
    Полиция обезвредила бомбу у мемориала в Северной Ирландии

    Полиция обезвредила бомбу у мемориала в Северной Ирландии

    Полиция обезвредила бомбу у мемориала в Северной Ирландии
  • Фото: @skydavidblevins / twitter.com , Google Maps

    • В североирландском городе Ома местные правоохранители обнаружили и обезвредили взрывное устройство, заложенное у мемориала погибшим воинам.

    Как сообщает пресс-служба полиции Северной Ирландии, в воскресенье у мемориала погибшим воинам в североирландском городе Ома было найдено самодельное взрывное устройство. Устройство было обезврежено. В полиции подтвердили, что обнаруженный подозрительный предмет действительно являлся взрывным устройством.

    Из-за этого происшествия в воскресенье была отложена церемония возложения венков к мемориалу жертвам военных конфликтов в Оме.

    Напомним, теракт в Оме, совершенный ирландскими экстремистами 15 августа 1998 года, признан самым кровавым за время конфликта в Северной Ирландии. В результате взрыва заминированного автомобиля тогда погибло 29 мирных граждан, свыше 220 получили ранения.



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