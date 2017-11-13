В Иране растет число жертв разрушительного землетрясения

Спасательные службы Ирана сообщают новые данные о пострадавших в результате землетрясения магнитудой более 7. Свыше тысячи человек получили ранения, погибли более ста.
Иранское Fars News Agency приводит новые данные спасательных служб. Сообщается, что число жертв разрушительного землетрясения, эпицентр которого находился на границе Ирана и Ирака, превысило 100 человек. Более тысячи получили ранения и травмы.
СМИ ссылаются на информацию созданного в Иране кризисного центра. Основной удар стихийного бедствия пришелся на западные иранские провинции Керманшах и Илам. Наибольшие разрушения зафиксированы в городах Каср-э-Ширин, Илам и Керманшах.
В районе стихийного бедствия ведутся поисково-спасательные операции, разворачивают полевые госпитали. В регионе перебои с связью и энергоснабжением. Местные жители, покинувшие свои дома, разводят костры и остаются ночевать на улице, опасаясь афтершоков. За последние три часа было зафиксировано еще 12 повторных толчков магнитудой от 3,6 до 4,7.
Напомним, землетрясение магнитудой более 7 зафиксировано на ирано-иракской границе. Эпицентр находился в 32 километрах к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в сотне километрах к юго-востоку от иракского города Сулеймания. В Ираке погибли не менее 6 человек, пострадали более 50. Мощные подземные толчки также ощутили жители Кувейта, ОАЭ, Турции и Израиля.
СМИ ссылаются на информацию созданного в Иране кризисного центра. Основной удар стихийного бедствия пришелся на западные иранские провинции Керманшах и Илам. Наибольшие разрушения зафиксированы в городах Каср-э-Ширин, Илам и Керманшах.
В районе стихийного бедствия ведутся поисково-спасательные операции, разворачивают полевые госпитали. В регионе перебои с связью и энергоснабжением. Местные жители, покинувшие свои дома, разводят костры и остаются ночевать на улице, опасаясь афтершоков. За последние три часа было зафиксировано еще 12 повторных толчков магнитудой от 3,6 до 4,7.
Напомним, землетрясение магнитудой более 7 зафиксировано на ирано-иракской границе. Эпицентр находился в 32 километрах к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в сотне километрах к юго-востоку от иракского города Сулеймания. В Ираке погибли не менее 6 человек, пострадали более 50. Мощные подземные толчки также ощутили жители Кувейта, ОАЭ, Турции и Израиля.
Комментарии