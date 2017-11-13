Землетрясение повредило плотину на притоке реки Тигр

На севере Ирака эвакуируют жителей населенных пунктов, расположенных вблизи поврежденной землетрясением плотины Дарбандихан.
Власти Ирака сообщают, что расположенная на севере страны плотина Дарбандихан получила повреждения в результате мощного землетрясения. Характер разрушений и опасность причиненного ущерба сейчас оценивают специалисты.
Министр сельского хозяйства автономного района Иракский Курдистан Абдель Ситар Маджид призвал население ближайших к плотине населенных пунктов покинуть дома и эвакуироваться в безопасные места на возвышении, сообщает телеканал «Ас-Сумария». http://www.alsumaria.tv/
Абдель Ситар Маджид, министр сельского хозяйства Иракского Курдистана: «Плотина Дарбандихан, расположенная на притоке реки Тигр в провинции Сулеймания, получила повреждения в результате обвала в прилегающих к плотине горах, вызванного землетрясением. Специальные бригады изучают объем нанесенного ущерба».
Напомним, землетрясение магнитудой более 7 зафиксировано в ночь на понедельник на ирано-иракской границе. Эпицентр находился в 32 километрах к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в ста километрах к юго-востоку от иракского города Сулеймания. Мощные подземные толчки также ощутили жители Кувейта, ОАЭ, Турции и Израиля.
По последним данным, жертвами стихийного бедствия в Иране стали более 100 человек, свыше тысячи получили ранения. Там ведут поисково-спасательные операции, на улицах разворачивают полевые госпитали. В Ираке подтверждена гибель не менее 6 человек, пострадали более 50. Мощные подземные толчки также ощутили жители Кувейта, ОАЭ, Турции и Израиля. Во множестве городов люди боятся возвращаться под крышу и ночуют на улице из-за афтершоков. Зафиксировано 12 повторных толчков магнитудой от 3,6 до 4,7.
Министр сельского хозяйства автономного района Иракский Курдистан Абдель Ситар Маджид призвал население ближайших к плотине населенных пунктов покинуть дома и эвакуироваться в безопасные места на возвышении, сообщает телеканал «Ас-Сумария». http://www.alsumaria.tv/
Абдель Ситар Маджид, министр сельского хозяйства Иракского Курдистана: «Плотина Дарбандихан, расположенная на притоке реки Тигр в провинции Сулеймания, получила повреждения в результате обвала в прилегающих к плотине горах, вызванного землетрясением. Специальные бригады изучают объем нанесенного ущерба».
Напомним, землетрясение магнитудой более 7 зафиксировано в ночь на понедельник на ирано-иракской границе. Эпицентр находился в 32 километрах к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в ста километрах к юго-востоку от иракского города Сулеймания. Мощные подземные толчки также ощутили жители Кувейта, ОАЭ, Турции и Израиля.
По последним данным, жертвами стихийного бедствия в Иране стали более 100 человек, свыше тысячи получили ранения. Там ведут поисково-спасательные операции, на улицах разворачивают полевые госпитали. В Ираке подтверждена гибель не менее 6 человек, пострадали более 50. Мощные подземные толчки также ощутили жители Кувейта, ОАЭ, Турции и Израиля. Во множестве городов люди боятся возвращаться под крышу и ночуют на улице из-за афтершоков. Зафиксировано 12 повторных толчков магнитудой от 3,6 до 4,7.
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