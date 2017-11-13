В США прошли успешные испытания многоразового космического корабля Dream Chaser

Американская частная корпорация Sierra Nevada сообщает о проведении успешных летных испытаний корабля Dream Chaser.
Об успешно проведенных летных испытаниях многоразового космического корабля частная корпорация Sierra Nevada рассказала на своей странице в Twitter.
Сообщение пресс-службы компании Sierra Nevada: «Sierra Nevada с гордостью объявляет, что космический корабль Dream Chaser успешно прошел испытания в режиме свободного полета. Dream Chaser совершил отличный полет и посадку».
Компания Sierra Nevada разрабатывает Dream Chaser при сотрудничестве с НАСА уже более 10 лет. Первый полет к МКС с грузом запланирован на 2020 год. Корабль многоразового использования имеет складывающиеся крылья и способен совершать посадку на обычную взлетно-посадочную полосу. Планируется, что он сможет доставлять на околоземную орбиту грузы и экипаж до 7 человек.
Сообщение пресс-службы компании Sierra Nevada: «Sierra Nevada с гордостью объявляет, что космический корабль Dream Chaser успешно прошел испытания в режиме свободного полета. Dream Chaser совершил отличный полет и посадку».
SNC is proud to announce the Dream Chaser® spacecraft had a successful free-flight test today @EdwardsAFB, with support of @NASAArmstrong. The Dream Chaser had a beautiful flight and landing! pic.twitter.com/lAn0n7FPsg— Sierra Nevada Corp (@SierraNevCorp) 12 ноября 2017 г.
Компания Sierra Nevada разрабатывает Dream Chaser при сотрудничестве с НАСА уже более 10 лет. Первый полет к МКС с грузом запланирован на 2020 год. Корабль многоразового использования имеет складывающиеся крылья и способен совершать посадку на обычную взлетно-посадочную полосу. Планируется, что он сможет доставлять на околоземную орбиту грузы и экипаж до 7 человек.
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