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    В США прошли успешные испытания многоразового космического корабля Dream Chaser

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    • Фото: @SierraNevCorp / twitter.com
    В США прошли успешные испытания многоразового космического корабля Dream Chaser

    В США прошли успешные испытания многоразового космического корабля Dream Chaser

    В США прошли успешные испытания многоразового космического корабля Dream Chaser
  • Фото: @SierraNevCorp / twitter.com

    • Американская частная корпорация Sierra Nevada сообщает о проведении успешных летных испытаний корабля Dream Chaser.

    Об успешно проведенных летных испытаниях многоразового космического корабля частная корпорация Sierra Nevada рассказала на своей странице в Twitter.

    Сообщение пресс-службы компании Sierra Nevada: «Sierra Nevada с гордостью объявляет, что космический корабль Dream Chaser успешно прошел испытания в режиме свободного полета. Dream Chaser совершил отличный полет и посадку».




    Компания Sierra Nevada разрабатывает Dream Chaser при сотрудничестве с НАСА уже более 10 лет. Первый полет к МКС с грузом запланирован на 2020 год. Корабль многоразового использования имеет складывающиеся крылья и способен совершать посадку на обычную взлетно-посадочную полосу. Планируется, что он сможет доставлять на околоземную орбиту грузы и экипаж до 7 человек.

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