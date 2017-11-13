Подруга родила Криштиану Роналду дочку

Знаменитый футболист Криштиану Роналду стал отцом четвертого ребенка.
Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду сообщил на своей странице в Twitter о рождении дочери.
Девочку родила подруга футболиста, испанская модель Джорджина Родригес. Сообщается также, что родители решили назвать дочку Аланой Мартиной.
Криштиану Роналду, футболист: «Алана Мартина только что родилась! И мама, и дочка чувствуют себя отлично. Мы все очень счастливы».
Напомним, у Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей: 7-летний сын Криштиану-младший и двойняшки Ева и Матео, которые родились в июне этого года.
Девочку родила подруга футболиста, испанская модель Джорджина Родригес. Сообщается также, что родители решили назвать дочку Аланой Мартиной.
Криштиану Роналду, футболист: «Алана Мартина только что родилась! И мама, и дочка чувствуют себя отлично. Мы все очень счастливы».
Напомним, у Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей: 7-летний сын Криштиану-младший и двойняшки Ева и Матео, которые родились в июне этого года.
Комментарии