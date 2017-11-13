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    Подруга родила Криштиану Роналду дочку

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    • Фото: cristiano / instagram.com
    Подруга родила Криштиану Роналду дочку

    Подруга родила Криштиану Роналду дочку

    Подруга родила Криштиану Роналду дочку
  • Фото: cristiano / instagram.com

    • Знаменитый футболист Криштиану Роналду стал отцом четвертого ребенка.

    Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду сообщил на своей странице в Twitter о рождении дочери.

    Девочку родила подруга футболиста, испанская модель Джорджина Родригес. Сообщается также, что родители решили назвать дочку Аланой Мартиной.

    Криштиану Роналду, футболист: «Алана Мартина только что родилась! И мама, и дочка чувствуют себя отлично. Мы все очень счастливы».

    Напомним, у Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей: 7-летний сын Криштиану-младший и двойняшки Ева и Матео, которые родились в июне этого года.

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