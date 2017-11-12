В Киеве задержали мужчин с 6,5 килограмма взрывчатки

В МВД Украины сообщили о возможном предотвращении теракта в Киеве. Задержаны два жителя Мукачёво Закарпатской области, в машине которых нашли большое количество взрывчатки и детонаторы.
Сообщение пресс-службы полиции Киева: «Режим повышенной готовности введен в связи с задержанием двух человек, в машине которых нашли 6,5 килограмма пластида. Вероятно, у задержанных есть сообщники».
По информации украинских СМИ, в городе введен в действие план «Сирена». Подозреваемых допрашивают в Службе безопасности Украины (СБУ).
Подробности задержания советник главы МВД, депутат Верховной рады Антон Геращенко рассказал на своей странице в Facebook.
По информации украинских СМИ, в городе введен в действие план «Сирена». Подозреваемых допрашивают в Службе безопасности Украины (СБУ).
Подробности задержания советник главы МВД, депутат Верховной рады Антон Геращенко рассказал на своей странице в Facebook.
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