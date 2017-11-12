Бесстыдники
ТВ-Эфир
Бесстыдники

    В Киеве задержали мужчин с 6,5 килограмма взрывчатки

    комментировать
    • Фото: Поліція Києва / facebook.com
    В Киеве задержали мужчин с 6,5 килограмма взрывчатки

    В Киеве задержали мужчин с 6,5 килограмма взрывчатки

    В Киеве задержали мужчин с 6,5 килограмма взрывчатки
  • Фото: Поліція Києва / facebook.com

    • В МВД Украины сообщили о возможном предотвращении теракта в Киеве. Задержаны два жителя Мукачёво Закарпатской области, в машине которых нашли большое количество взрывчатки и детонаторы.

    Сообщение пресс-службы полиции Киева: «Режим повышенной готовности введен в связи с задержанием двух человек, в машине которых нашли 6,5 килограмма пластида. Вероятно, у задержанных есть сообщники».

    По информации украинских СМИ, в городе введен в действие план «Сирена». Подозреваемых допрашивают в Службе безопасности Украины (СБУ).

    Подробности задержания советник главы МВД, депутат Верховной рады Антон Геращенко рассказал на своей странице в Facebook.


    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru