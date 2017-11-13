В Замбии слон убил двух туристов из Европы

Дикий слон затоптал двоих попытавшихся сфотографировать его туристов в национальном парке Замбии.
Как передает Agence France-Presse, двое туристов из Бельгии и Нидерландов погибли в парке дикой природы в Замбии.
Трагедия произошла недалеко от водопада Виктория во время сафари Maramba River Lodge в туристическом городке Ливингстон. 57-летняя гражданка Бельгии и 64-летний голландец приблизились к дикому слону, чтобы сделать фотографию. Слон позировать не пожелал, он набросился на людей и затоптал их.
Дэни Мвале, представитель полиции Замбии: «Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на земле два тела с многочисленными травмами».
Власти Замбии в очередной раз напоминают об опасности, которую представляют дикие слоны.
Трагедия произошла недалеко от водопада Виктория во время сафари Maramba River Lodge в туристическом городке Ливингстон. 57-летняя гражданка Бельгии и 64-летний голландец приблизились к дикому слону, чтобы сделать фотографию. Слон позировать не пожелал, он набросился на людей и затоптал их.
Дэни Мвале, представитель полиции Замбии: «Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на земле два тела с многочисленными травмами».
Власти Замбии в очередной раз напоминают об опасности, которую представляют дикие слоны.
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