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    Минобороны: сообщения о захвате террористами города Абу-Кемаль — голословная пропаганда

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    • Фото: Reuters © 2017, Erik de Castro
    Минобороны: сообщения о захвате террористами города <nobr>Абу-Кемаль —</nobr> голословная пропаганда

    Минобороны: сообщения о захвате террористами города Абу-Кемаль — голословная пропаганда

    Минобороны: сообщения о захвате террористами города <nobr>Абу-Кемаль —</nobr> голословная пропаганда
  • Фото: Reuters © 2017, Erik de Castro

    • Российские военные опровергли информацию о том, что сирийские войска якобы оставили Абу-Кемаль.

    Как пишет РИА Новости, российские военные опровергли сообщения о том, что сирийские войска оставили город Абу-Кемаль и назвали подобные сообщения «голословной пропагандой террористов».

    Сообщение представителей российской группировки войск в Сирии: «Город с пятницы перешел под контроль сирийских войск и отрядов ополчения. В настоящее время завершается прочесывание его окраин и пригородов. Подавляются очаги сопротивления остаточных групп террористов и одиноких боевиков, чтобы в ближайшее время приступить к началу разминирования кварталов. Все сообщения „Исламского государства“ (запрещенная во множестве стран, в том числе и в РФ террористическая группировка) и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Абу-Кемаль — голословная пропаганда».

    Ранее многие СМИ сообщили о том, что город был оставлен сирийскими военными после атаки боевиков «Исламского государства» на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

    смотретьСирийская армия взяла под контроль последний оплот ИГ в стране
    Сирийская армия взяла под контроль последний оплот ИГ в стране
    О том, что сирийские войска освободили Абу-Кемаль, стало известно 8 ноября. Этот город был последним крупным оплотом террористов группировки ИГИЛ в Сирии.

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