В Краснодаре пылает крыша строящегося дома

Площадь пожара в Краснодаре превысила 180 метров.
В Краснодаре на Кавказской улице специалисты МЧС ликвидируют пожар на крыше строящегося пятиэтажного дома. Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара превысила 180 метров.
Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара будут установлены после ликвидации возгорания.
Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара будут установлены после ликвидации возгорания.
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