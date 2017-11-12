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Бесстыдники

    В Краснодаре пылает крыша строящегося дома

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    • Фото: @mahfouz_siag / twitter.com
    В Краснодаре пылает крыша строящегося дома

    В Краснодаре пылает крыша строящегося дома

    В Краснодаре пылает крыша строящегося дома
  • Фото: @mahfouz_siag / twitter.com

    • Площадь пожара в Краснодаре превысила 180 метров.

    В Краснодаре на Кавказской улице специалисты МЧС ликвидируют пожар на крыше строящегося пятиэтажного дома. Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара превысила 180 метров.

    Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара будут установлены после ликвидации возгорания.

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