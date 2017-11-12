В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за ливней

Специалисты предупреждают об очень сильных дождях, которые накроют южные районы Крыма.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Крым: «До конца суток 12 ноября в южных районах и в горах Крыма ожидаются очень сильные дожди».
Экстренное предупреждение объявлено на информации, полученной от крымских метеорологов, пишет ТАСС. Спасатели напоминают жителям Крыма о необходимости соблюдать правила безопасности в условиях непогоды.
Экстренное предупреждение объявлено на информации, полученной от крымских метеорологов, пишет ТАСС. Спасатели напоминают жителям Крыма о необходимости соблюдать правила безопасности в условиях непогоды.
Комментарии