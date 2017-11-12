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    В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за ливней

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    • Фото: Крым / vk.com
    В Крыму объявлено экстренное предупреждение <nobr>из-за</nobr> ливней

    В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за ливней

    В Крыму объявлено экстренное предупреждение <nobr>из-за</nobr> ливней
  • Фото: Крым / vk.com

    • Специалисты предупреждают об очень сильных дождях, которые накроют южные районы Крыма.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Крым: «До конца суток 12 ноября в южных районах и в горах Крыма ожидаются очень сильные дожди».

    Экстренное предупреждение объявлено на информации, полученной от крымских метеорологов, пишет ТАСС. Спасатели напоминают жителям Крыма о необходимости соблюдать правила безопасности в условиях непогоды.

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