Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Клип группы «Ленинград» получил премию UK Music Video Awards

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    Клип группы «Ленинград» получил премию UK Music Video Awards

    Клип группы «Ленинград» получил премию UK Music Video Awards

    Клип группы «Ленинград» получил в Великобритании премию UK Music Video Awards за лучшие визуальные эффекты.

    Клип на песню группы «Ленинград» «Кольщик» получил награду UK Music Video Awards в номинации «лучшие визуальные эффекты». Сообщение об этом размещено на сайте премии.

    В этой номинации с российской группой конкурировали канадский коллектив Arcade Fire, французская певица Jain и британская группа Royal Blood. «Кольщик» также был представлен в номинации «Лучшее иностранное альтернативное видео», но в ней победила британская группа Alt-J.

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