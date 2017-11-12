Американские теннисистки победили Белоруссию и выиграли Кубок Федерации

Женская сборная США по теннису переиграла команду Белоруссии и в 18-й раз выиграла Кубок Федерации.

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Решающее очко в финальном матче, который прошел в Минске, добыли Коко Вандевеге и Шелби Роджерс. В парной встрече они переиграли Арину Соболенко и Александру Соснович со счетом 6:3, 7:6 (7:3).



Таким образом, общий счет финальной встречи стал 3:2 в пользу команды США.



Американки уже в 18-й раз выиграли Кубок Федерации. Для сборной Белоруссии этот финал был первым. Предыдущие три года победителем турнира становилась команда Чехии.