СМИ: боевики ИГИЛ вновь захватили Абу-Кемаль в Сирии

Сирийская армия вынуждена была оставить город
Абу-Кемаль, который находится на границе с Ираком.
Город был оставлен после атаки боевиков запрещенного «Исламского государства» на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.
Как отмечает иранское агентство Fars, сейчас на подступах к городу продолжаются ожесточенные бои. Сирийская армия пытается вернуть контроль над Абу-Кемалем.
Напомним, о том, что сирийские войска освободили Абу-Кемаль, стало известно 8 ноября. Этот город стал последним крупным оплотом террористов группировки ИГИЛ в стране.
Как отмечает иранское агентство Fars, сейчас на подступах к городу продолжаются ожесточенные бои. Сирийская армия пытается вернуть контроль над Абу-Кемалем.
Напомним, о том, что сирийские войска освободили Абу-Кемаль, стало известно 8 ноября. Этот город стал последним крупным оплотом террористов группировки ИГИЛ в стране.
Комментарии