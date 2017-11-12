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Звезды сошлись

    СМИ: боевики ИГИЛ вновь захватили Абу-Кемаль в Сирии

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    СМИ: боевики ИГИЛ вновь захватили <nobr>Абу-Кемаль</nobr> в Сирии

    СМИ: боевики ИГИЛ вновь захватили Абу-Кемаль в Сирии

    СМИ: боевики ИГИЛ вновь захватили <nobr>Абу-Кемаль</nobr> в Сирии
  • Фото: Associated Press © 2017

    • Сирийская армия вынуждена была оставить город Абу-Кемаль, который находится на границе с Ираком.

    Город был оставлен после атаки боевиков запрещенного «Исламского государства» на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

    Как отмечает иранское агентство Fars, сейчас на подступах к городу продолжаются ожесточенные бои. Сирийская армия пытается вернуть контроль над Абу-Кемалем.

    смотретьСирийская армия взяла под контроль последний оплот ИГ в стране
    Сирийская армия взяла под контроль последний оплот ИГ в стране
    Напомним, о том, что сирийские войска освободили Абу-Кемаль, стало известно 8 ноября. Этот город стал последним крупным оплотом террористов группировки ИГИЛ в стране.

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