Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Премьер Турции заявил о необходимости контракта с Россией по С-400

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Премьер Турции заявил о необходимости контракта с Россией по <nobr>С-400</nobr>

    Премьер Турции заявил о необходимости контракта с Россией по С-400

    Премьер Турции заявил о необходимости контракта с Россией по <nobr>С-400</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что сделка по покупке зенитно-ракетных комплексов С-400 была вынужденным шагом.

    По словам главы турецкого правительства, Анкара рассчитывала получить системы ПВО от США и НАТО, однако так и не дождалась соответствующего предложения. Поэтому Турция и решила заключить соглашение с Россией.

    При этом Йылдырым отметил, что Турция не смогла сбить 71 ракету, выпущенную с территории Сирии. В результате погибли 29 человек, передает Bloomberg.

    смотретьЭрдоган объявил о подписании с РФ соглашения о покупке С-400
    Эрдоган объявил о подписании с РФ соглашения о покупке С-400
    Напомним, в конце июля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция подписали документы в рамках соглашения о покупке систем С-400. А в конце сентября помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку комплексов вступил в действие, а Россия уже получила от Турции аванс.

    При этом представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон называла «проблемой» покупку Турцией российских С-400, и отмечала, что Вашингтон не хотел бы, чтобы Анкара сближалась с Москвой. В ответ Эрдоган заявил, что Анкара будет самостоятельно принимать решения в сфере обеспечения своей безопасности.

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