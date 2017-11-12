Премьер Турции заявил о необходимости контракта с Россией по С-400

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что сделка по покупке зенитно-ракетных комплексов С-400 была вынужденным шагом.
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По словам главы турецкого правительства, Анкара рассчитывала получить системы ПВО от США и НАТО, однако так и не дождалась соответствующего предложения. Поэтому Турция и решила заключить соглашение с Россией.
При этом Йылдырым отметил, что Турция не смогла сбить 71 ракету, выпущенную с территории Сирии. В результате погибли 29 человек, передает Bloomberg.
Напомним, в конце июля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция подписали документы в рамках соглашения о покупке систем С-400. А в конце сентября помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку комплексов вступил в действие, а Россия уже получила от Турции аванс.
При этом представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон называла «проблемой» покупку Турцией российских С-400, и отмечала, что Вашингтон не хотел бы, чтобы Анкара сближалась с Москвой. В ответ Эрдоган заявил, что Анкара будет самостоятельно принимать решения в сфере обеспечения своей безопасности.
При этом Йылдырым отметил, что Турция не смогла сбить 71 ракету, выпущенную с территории Сирии. В результате погибли 29 человек, передает Bloomberg.
Напомним, в конце июля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция подписали документы в рамках соглашения о покупке систем С-400. А в конце сентября помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку комплексов вступил в действие, а Россия уже получила от Турции аванс.
При этом представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон называла «проблемой» покупку Турцией российских С-400, и отмечала, что Вашингтон не хотел бы, чтобы Анкара сближалась с Москвой. В ответ Эрдоган заявил, что Анкара будет самостоятельно принимать решения в сфере обеспечения своей безопасности.
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