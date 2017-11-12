Новая война: кто будет сражаться за Сирию после победы над ИГИЛ

Вальс с Башаром: битва за Абу-Кемаль с запрещенной в России группировкой ИГИЛ может превратиться в сражение победителей.

Сирийские города до сих пор заминированы, с каждым днем с уменьшением территории ИГИЛ кратно увеличивается количество смертников — до двух десятков в день. Халифат не собирается сдаваться без боя. И вот тут самое главное: бой этот уже, судя по всему, может начаться не только с халифатом, потому что в новой Сирии — новый расклад сил.



Абу-Кемаль лишь называется последним оплотом ИГИЛ. На самом деле это — крошечный городок на самой границе Сирии и Ирака. И битва за него — это настоящая гонка вдоль Ефрата между сирийскими войсками и американской коалицией. Сирийцы успели первыми, и это означает, что теперь есть прямой сухопутный маршрут от Дамаска до Ирака. Если бы первыми успели американцы, это значило бы, что оппозиции достался контроль над границей. Именно поэтому сюда били с воздуха «калибрами», потому что важна была скорость, с которой игиловцев выбивали из Абу-Кемаля. И теперь уже пошли разговоры о том, что американцы готовы договариваться с исламистами, лишь бы ситуацию развернуть. И это уже напоминает войну племен, потому что в эту же битву вступили курды. На чьей стороне? На своей — несмотря на то, что и Асад, и американцы пытаются их перетянуть к себе. Но курды знают: никому нельзя верить. Им самим хотелось занять Абу-Кемаль, чтобы получить козырь в рукаве и торговаться за свое государство.



И в этой ситуации уже слишком много игроков. Понимая, что курды набирают силу, в игру вступает Турция. Для нее курды — совсем не друзья. И Эрдоган пытается одновременно оттеснить и их, и иранцев, которые тоже хотели бы контролировать Абу-Кемаль для них — это стратегическое направление. Сложная для нас игра, шииты-сунниты для них — понятный и простой повод для очень жесткого наступления в сторону Ирака, ведь не зря же они сирийцам так долго и упорно помогали. И то, что американцы пытались выстроить против них даже воздушный щит, яркое доказательство: не только иранцам эти правила игры понятны. Именно тогда российские военные пыл Вашингтона умерили: никаких воздушных щитов, Сирия должна достаться только сирийцам.



Мухаммад Самер Аль-Халиль, министр экономики и внешней торговли: «Вы упускаете, что сейчас начинается восстановление страны, сейчас начнется битва за нефтеносные районы. Это все в провинции Дейр-эз-Зор. Сирия справилась с террористами, разрушение нашей экономики — это вопрос и к западу тоже, теперь станет понятно: кто те друзья, которые помогут нам восстановиться».



И в этот самый момент американцы заявляют: мы должны остаться, чтобы контролировать ситуацию. И им не очень нравится, что Эрдоган помнит, как они пообещали курдам независимое государство в случае победы над ИГИЛ в Сирии и Ираке; что они провоцировали иракских курдов провести референдум о независимости в кратчайшие сроки; что Эрдоган идет на конфликт — и не только в сирийском вопросе.



Границы Сирии и ее устройство пока под вопросом. Но тут принципиальный момент: Россия не видит в курдах террористов, они так же боролись с ИГИЛ, как и все остальные. А для Турции они террористы. И Америка в этой ситуации будет играть на повышение градуса, провоцируя новые конфликты, чтобы продавать оружие.



Подробности — в репортаже Ирады Зейналовой.