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Ты не поверишь!
    Сбой в графике или план: как Путин и Трамп решали судьбу мира «на ногах». АТЭС, Путин, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСбой в графике или план: как Путин и Трамп решали судьбу мира «на ногах»

    Сбой в графике или план: как Путин и Трамп решали судьбу мира «на ногах»

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    Сбой в графике или план: как Путин и Трамп решали судьбу мира «на ногах»

    Сбой в графике или план: как Путин и Трамп решали судьбу мира «на ногах»

    Сбой в графике или план: как Путин и Трамп решали судьбу мира «на ногах»

      На большие саммиты вроде АТЭС главы государств приезжают, по сути, ради одного — посмотреть друг другу в глаза и поговорить о судьбах мира.

      У Путина в первый день расписание жесткое: четыре двусторонние встречи, в том числе с лидерами Китая и Японии. А вопрос, состоится ли встреча с Трампом, перенесся уже на субботу. На рабочее заседание лидеров американский президент приезжает одним из последних, проходит, приветствуя коллег. У кресла Путина задерживается дольше — оба на вид вполне благожелательны, но общаются мельком.

      Такое общение на саммитах традиционно называют «на ногах». Помощники в стороне, только Путин, Трамп и переводчик. Камера застала уже самый финал — вот американец вроде порывается уходить, но слова российского президента его будто бы останавливают, и он задерживается еще ненадолго.

      Переводчик рядом, но вроде и без него находят общий язык. Хотя это сейчас непросто: расследования о российском «вмешательстве в выборы» идут полным ходом.

      Владимир Путин, президент РФ: «Ровным счетом ничего здесь нет, просто пустая болтовня и желание использовать любую зацепку для борьбы с действующим президентом США. Но это, повторяю, не наше дело, пускай они сами разбираются».

      Договориться удалось даже на бегу. Лавров и Тиллерсон проработали, а их начальники согласовали совместное заявление. Как и в Гамбурге — по Сирии и борьбе с терроризмом.

      Владимир Путин: «Это чрезвычайно важно и для Соединенных Штатов, особенно в свете последних трагических событий, которые там произошли, связанные с террористическими вылазками. Это важно для нас, для страны, которая давно сталкивается с этой проблемой».

      Трампа Путин на той же пресс-конференции назовет воспитанным и комфортным в общении, диалог нормальный, жаль, времени было мало. Трамп уже в самолете заявил, будто отвечая Путину: у нас могут сложиться отличные отношения. И правда ведь могут. Важно еще, чтобы, как сказал Путин, команды справлялись и с протоколом, и с графиком.

      Подробности — в материале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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