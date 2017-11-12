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    Воспользовалась игрушкой: Волочкова не поняла, как работает iPhone X. Волочкова, скандалы, фото, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоспользовалась игрушкой: Волочкова не поняла, как работает iPhone X

    Воспользовалась игрушкой: Волочкова не поняла, как работает iPhone X

    4 комментария
    • Фото: volochkova_art / instagram.com
    Воспользовалась игрушкой: Волочкова не поняла, как работает iPhone X

    Воспользовалась игрушкой: Волочкова не поняла, как работает iPhone X

    Воспользовалась игрушкой: Волочкова не поняла, как работает iPhone X
    • Фото: volochkova_art / instagram.com

      • Балерина Анастасия Волочкова сняла видео, в котором рассказала, как она мучается с подарком — новым iPhone X.

      Крепко удерживая испуганного кота, балерина Анастасия Волочкова рассказывает своим подписчикам о неожиданном подарке — новом iPhone X. Она жалуется, что на настройку нового гаджета у нее ушло пять часов. «Подарили, и я этой игрушкой воспользовалась», — рассказала она.

      При этом, судя по всему, балерина так до конца не разобралась в новых функциях устройства. «Глаза надо куда-то там прикладывать», — сокрушается женщина.

      Видео опубликовано на странице балерины в Instagram.

      Рассказав о переживаниях, Волочкова просит своих подписчиков, владельцев iPhone X, поделиться эмоциями. «Пока непонятная история. А как вам? У кого он есть. Не легче ли было с обычными?» — спрашивает она.

      Стоит отметить, что на этот раз знаменитая танцовщица предстала перед объективом в скромном образе: Волочкова сидит на диване, укутавшись по самую грудь в плед.

      Напомним, накануне в Интернете появились откровенные снимки 41-летней балерины и ее бывшего бойфренда, 29-летнего бизнесмена Чермена Дзотова. На фото любовники засняты в самый разгар любовного экстаза. Дзотов поспешил сообщить, что фотографии у него украли хакеры и извинился. Волочкова же назвала эту историю мерзостью, а бывшего любовника — подонком.

      В Сети балерина прославилась различными «голыми фото», которые сама же публикует на своей странице в Instagram. Особенно танцовщица любит демонстрировать свои эротические шпагаты — на отдыхе в жарких странах, в бане и даже в одном московском ресторане.

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