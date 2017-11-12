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Ты не поверишь!

    Пьяные саратовские полицейские устроили дебош в стриптиз-клубе

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    • Фото: Блокнот Волгоград / youtube.com
    Пьяные саратовские полицейские устроили дебош в <nobr>стриптиз-клубе</nobr>

    Пьяные саратовские полицейские устроили дебош в стриптиз-клубе

    Пьяные саратовские полицейские устроили дебош в <nobr>стриптиз-клубе</nobr>
  • Фото: Блокнот Волгоград / youtube.com

    • Саратовским полицейским грозит увольнение за дебош в Волгограде.

    В ночь на 12 ноября двое сотрудников, не находившиеся на службе, решили отправиться в волгоградский стриптиз-клуб. Застолье продолжалось всю ночь, полицейские не забывали угощать спиртным и девушек. Однако, когда под утро гостям принесли счет на 10 тысяч рублей, они отказались платить и стали утверждать, что про не могли столько выпить.

    Прибывшая на место группа быстрого реагирования задержала нарушителей, которые вели себя неадекватно — хамили, угрожали и ругались матом. Тогда на место вызвали Росгвардию, после чего пьяных полицейских забрали в райотдел, рассказали в компании «Патриот», которая занимается охраной стриптиз-клуба.



    А в управлении МВД по Саратовской области отметили, что по факту произошедшего проводится проверка. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены по отрицательным мотивам.

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