Пьяные саратовские полицейские устроили дебош в стриптиз-клубе

Саратовским полицейским грозит увольнение за дебош в Волгограде.
В ночь на 12 ноября двое сотрудников, не находившиеся на службе, решили отправиться в волгоградский стриптиз-клуб. Застолье продолжалось всю ночь, полицейские не забывали угощать спиртным и девушек. Однако, когда под утро гостям принесли счет на 10 тысяч рублей, они отказались платить и стали утверждать, что про не могли столько выпить.
Прибывшая на место группа быстрого реагирования задержала нарушителей, которые вели себя неадекватно — хамили, угрожали и ругались матом. Тогда на место вызвали Росгвардию, после чего пьяных полицейских забрали в райотдел, рассказали в компании «Патриот», которая занимается охраной стриптиз-клуба.
А в управлении МВД по Саратовской области отметили, что по факту произошедшего проводится проверка. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены по отрицательным мотивам.
Прибывшая на место группа быстрого реагирования задержала нарушителей, которые вели себя неадекватно — хамили, угрожали и ругались матом. Тогда на место вызвали Росгвардию, после чего пьяных полицейских забрали в райотдел, рассказали в компании «Патриот», которая занимается охраной стриптиз-клуба.
А в управлении МВД по Саратовской области отметили, что по факту произошедшего проводится проверка. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены по отрицательным мотивам.
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